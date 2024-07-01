Неубедительная победа правых сил во Франции дала надежды инвесторам. Евро и фондовые индексы выросли

Курс евро и фьючерсы на европейские фондовые индексы выросли на фоне неубедительной победы партии «Национальное объединение» в первом туре парламентских выборов во Франции. Об этом пишет Bloomberg.

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Результаты выборов

Партия Марин Ле Пен, которая была страстной сторонницей путина, получила 33% голосов избирателей, но их оппоненты вместе получили больше — 27,98% голосов собрал левый блок «Новый народный фронт», а коалиция сторонников президента Эммануэля Макрона — 20,76%.

Партия Ле Пен получила менее убедительные результаты, чем ожидалось. Это ослабило обеспокоенность инвесторов, что вторая по величине экономика Европы стремится к более радикальным политическим изменениям.

Более разгромная победа партии Ле Пен увеличит шансы на экспансивную фискальную политику во Франции, дефицит бюджета которой уже превышает допустимый по правилам ЕС, отмечает агентство.

Предыстория

Неожиданное решение президента Эмманюэля Макрона распустить парламент испугало рынок и привело к распродажам на биржах. Это позволило Великобритании отнять у Франции статус крупнейшего фондового рынка Европы.

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