Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), необходимый для выполнения обязательств Украины перед МВФ. Об этом говорится в карточке закона № 10439 на сайте Рады.

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По словам заместителя председателя налогового комитета Рады Ярослава Железняка, таким образом, дедлайн по МВФ и Ukraine Facility выполнен.

Предыстория

Верховная Рада 20 июня во втором чтении проголосовала за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Закон согласован с международными партнерами.

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Он предусматривает, что нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых — международные эксперты с правом решающего голоса.

Закон предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников Бюро, которую должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ и шести — от международных партнеров по предложению украинского бизнеса.

В течение трех следующих лет будут работать кадровые комиссии: так же шесть членов от БЭБ и шесть — от партнеров.

Кроме того, документ устанавливает обязательное прохождение психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением человека на должность в БЭБ.