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30 июня 2024, 12:22 Читати українською

В Украине рекордно подорожала земля

Цены купли-продажи сельхозземель в мае 2024 года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами и сейчас самые высокие за все время существования рынка земель. Об этом сообщают в исследовании Киевской школы экономики (KSE), проводимой по заказу программы USAID, передает «Интерфакс-Украина».

Цены купли-продажи сельхозземель в мае 2024 года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами и сейчас самые высокие за все время существования рынка земель.

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Так, средневзвешенная цена гектара в мае составила 45,0 тыс. грн, что на 8,2% выше, чем в апреле 2024 года и на 5,6%, чем в марте текущего года.

Согласно данным аналитиков, цена земли с целевым назначением «для ведения товарного сельскохозяйственного производства» была еще выше и достигла 46,2 тыс. грн.

«Указанные цены базируются на официальных ценах, зарегистрированных в Реестре имущественных прав при совершении сделок купли-продажи. Рыночные цены на землю могут быть значительно выше, ведь большая часть всех сделок заключается по цене, не отличающейся от нормативно-денежной оценки (минимальной цены), установленной законом для бывших земель под мораторием, более чем на 2%», — уточнили в KSE.

В то же время, эксперты считают, что незначительное снижение цен в апреле 2024 года, рост стоимости сельхозземель в мае этого года вряд ли будет долгосрочным трендом.

С начала 2024 г. средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды. Следовательно, можно констатировать, что открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения условий на рынке, и, как следствие, привело к увеличению ценности сельхозземель, отмечается в исследовании KSE «Земля несокрушимости».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
30 июня 2024, 12:36
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Конечно) ведь по всей земле сейчас идут катаклизмы:) а Украину разве что лёгкие наводнения коснутся:) всех остальные страны потрепает знатно)
азиатов — цунами, землетрясения, катаклизмы.
Америкосов — цунами катаклизмы пожары.
РФ — пожары и наводнения, катаклизмы.
Шляпников — войны.
мусульман — водичка, войны.
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0
mantis05
mantis05
30 июня 2024, 14:24
#
Так как уже покупал землю, то…земля с/х назначения за год подешевела в среднем на 15−20% в валюте. Багарная- подешевела, но для её использования, надо вложиться в живую силу и в технику.
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