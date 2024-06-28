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28 июня 2024, 14:35 Читати українською

85% украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы. На чем экономят больше всего

Команда Rakuten Viber узнала, экономят ли украинцы электроэнергию и на чем экономят в первую очередь. 85% опрошенных снизили свои энергозатраты для поддержки системы.

Команда Rakuten Viber узнала, экономят ли украинцы электроэнергию и на чем экономят в первую очередь. 85% опрошенных снизили свои энергозатраты для поддержки системы.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРезультаты опроса показали, что 85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Результаты опроса показали, что 85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.

В то же время, 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют многие. Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.

На вопрос «Экономите ли вы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему?» ответы распределились следующим образом:

  • Да, максимально экономлю — 62%;
  • Стараюсь выполнять советы по сбережению, но не всегда удается — 20%;
  • Не экономлю, потому что не считаю, что много потребляю — 8%;
  • Не экономлю: едва успеваю все сделать, когда есть свет — 7%;
  • Да, экономлю, но только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления — 3%.

На чем украинцы экономят электроэнергию больше всего

Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все неиспользуемые устройства. Также пользователи меньше или вообще не включают в себя кондиционер (15%) и свет (15%). 9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами — чайником, плитой, посудомойкой и т. д.

Только 1% украинцев переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% — регулируют температуру в холодильнике. 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.

Ответы на вопрос «Если экономите, на чем сейчас экономите электроэнергию в первую очередь?» распределились следующим образом:

  • Выключаю из сети все неиспользуемые устройства — 18%;
  • Меньше или вообще не включаю кондиционер — 15%;
  • Меньше включаю свет — 15%;
  • Меньше пользуюсь кухонными приборами: чайник, плита, посудомойка — 9%;
  • Перевожу технику в режим энергосбережения — 1%;
  • Регулирую температуру в холодильнике — менее 1%;
  • Все вышеперечисленное и даже большее — 42%.

Опрос

В опросе приняло участие более 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
28 июня 2024, 14:47
#
Так і повинно бути… Економія повинна бути економною…
+
0
bonv
bonv
28 июня 2024, 14:48
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності .
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
+
+38
eljaaff
eljaaff
28 июня 2024, 15:00
#
Этот рейтинг это такое себе издевательство над читающим его — или статья опять в рамках освоения бюджета на пропаганду?
Частная лавочка ДТЭК пролобировала на банковой подъем тарифа хотя обещания премьера и гаранта что подъема не будет ни когда и это уже второе повышение с начала войны…Второе свет дают сумарно по 8 часов в стуки разибвая их по 4+4 в разное время суток. Никого не интересует скис у тебя суп в холодильнике или есть чем постирать … хочешь не хочешь твоя жизнь в корне меняется… ну пришпилить это всегда можно что ты отказался от электричества в пользу всу…
+
0
Lamo
Lamo
28 июня 2024, 15:30
#
Нема грошей заплатити на 700 грн більше за електрику — гоу на заробітки в ЗСУ.
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