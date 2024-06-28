85% украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы. На чем экономят больше всего

Команда Rakuten Viber узнала, экономят ли украинцы электроэнергию и на чем экономят в первую очередь. 85% опрошенных снизили свои энергозатраты для поддержки системы.

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Результаты опроса показали, что 85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.

В то же время, 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют многие. Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.

На вопрос «Экономите ли вы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему?» ответы распределились следующим образом:

Да, максимально экономлю — 62%;

Стараюсь выполнять советы по сбережению, но не всегда удается — 20%;

Не экономлю, потому что не считаю, что много потребляю — 8%;

Не экономлю: едва успеваю все сделать, когда есть свет — 7%;

Да, экономлю, но только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления — 3%.

На чем украинцы экономят электроэнергию больше всего

Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все неиспользуемые устройства. Также пользователи меньше или вообще не включают в себя кондиционер (15%) и свет (15%). 9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами — чайником, плитой, посудомойкой и т. д.

Только 1% украинцев переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% — регулируют температуру в холодильнике. 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.

Ответы на вопрос «Если экономите, на чем сейчас экономите электроэнергию в первую очередь?» распределились следующим образом:

Выключаю из сети все неиспользуемые устройства — 18%;

Меньше или вообще не включаю кондиционер — 15%;

Меньше включаю свет — 15%;

Меньше пользуюсь кухонными приборами: чайник, плита, посудомойка — 9%;

Перевожу технику в режим энергосбережения — 1%;

Регулирую температуру в холодильнике — менее 1%;

Все вышеперечисленное и даже большее — 42%.

Опрос

В опросе приняло участие более 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.