Команда Rakuten Viber узнала, экономят ли украинцы электроэнергию и на чем экономят в первую очередь. 85% опрошенных снизили свои энергозатраты для поддержки системы.
85% украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы. На чем экономят больше всего
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Результаты опроса показали, что 85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.
В то же время, 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют многие. Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.
На вопрос «Экономите ли вы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему?» ответы распределились следующим образом:
- Да, максимально экономлю — 62%;
- Стараюсь выполнять советы по сбережению, но не всегда удается — 20%;
- Не экономлю, потому что не считаю, что много потребляю — 8%;
- Не экономлю: едва успеваю все сделать, когда есть свет — 7%;
- Да, экономлю, но только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления — 3%.
На чем украинцы экономят электроэнергию больше всего
Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все неиспользуемые устройства. Также пользователи меньше или вообще не включают в себя кондиционер (15%) и свет (15%). 9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами — чайником, плитой, посудомойкой
Только 1% украинцев переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% — регулируют температуру в холодильнике. 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.
Ответы на вопрос «Если экономите, на чем сейчас экономите электроэнергию в первую очередь?» распределились следующим образом:
- Выключаю из сети все неиспользуемые устройства — 18%;
- Меньше или вообще не включаю кондиционер — 15%;
- Меньше включаю свет — 15%;
- Меньше пользуюсь кухонными приборами: чайник, плита, посудомойка — 9%;
- Перевожу технику в режим энергосбережения — 1%;
- Регулирую температуру в холодильнике — менее 1%;
- Все вышеперечисленное и даже большее — 42%.
Опрос
В опросе приняло участие более 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
Комментарии - 4
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
Частная лавочка ДТЭК пролобировала на банковой подъем тарифа хотя обещания премьера и гаранта что подъема не будет ни когда и это уже второе повышение с начала войны…Второе свет дают сумарно по 8 часов в стуки разибвая их по 4+4 в разное время суток. Никого не интересует скис у тебя суп в холодильнике или есть чем постирать … хочешь не хочешь твоя жизнь в корне меняется… ну пришпилить это всегда можно что ты отказался от электричества в пользу всу…