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28 июня 2024, 13:14 Читати українською

В Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет на выходных

В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной, но, несмотря на жару на выходных, возможно обойдется без отключений света. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной, но, несмотря на жару на выходных, возможно обойдется без отключений света.
Фото: pixabay.com

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«Традиционно по выходным снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара», — сказала Гринчук.

Она выразила надежду, что удастся уменьшить графики отключения или даже избежать.

«Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой», — добавила заместитель министра энергетики.

Напомним

Недавно Гринчук рассказала, когда ситуация станет лучше.

Сегодня, 28 июня, по словам Укрэнерго, графики отключения электроэнергии будут действовать круглосуточно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 13:39
#
Це звісно класно, але хтось може пояснити, яким чином в будні дні, коли всі на роботі до 17−18 години, (нагадую, що дтек і компанія (yasno, укренерго і тд) розділяє споживання побутових споживачів і бізнес), відключають світло у зв`язку з «критичним» навантаженням, хоча по факту навантаження відбуватися може тільки після 18 години вечора, коли всі з роботи повертаються.

А на вихідних, коли переважно всі сидять вдома, і весь день працює: кондиціонер, пральна машина, телевізор, електроплити, витяжки, компи і тд. — то О ДИВО, навантаження не критичне і світло не вимикають

Щось тут не так наче, ні?)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 июня 2024, 13:45
#
Основними споживачами ее є промисловість, яка працює переважно в будні дні.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 13:49
#
Ще раз, для неуважних, укренерго і всі інші, розділяють споживання окремо між бізнесом, і споживання окремо між побутовими споживачами, ці дві категорії не переплітаються, споживання електроенергії бізнесом ніяк не впливає на споживання електроенергії побутовими споживачами, бо укренерго бачить їх як дві різні категорії з своїми обсягами енергії, ПЛЮС, крупний бізнес і багато хто в малому бізнесі — на генераторах.

p.s. Заводи великих компаній, котрі реально багато споживають електроенергії, працюють і на вихідних, особливо коли великий попит на продукцію, це для тих, хто далекий від реального виробництва компаніями, тримаю в курсі.
+
+15
mantis05
mantis05
28 июня 2024, 14:24
#
Если в будние дни, общий пул, условно, делят на 20% и 80%, н выходных его делят наоборот 80% и 20%. Как бы, вполне просто.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 14:36
#
Якась в тебе корява схема виходить, сам придумав?
Бо на підприємствах за твоєю логікою світло мало б бути ледве не весь день, але їх так само вимикають за графіками, а у побутових споживачів було б світло 3−4 години всього в день, тож придумай собі якусь іншу казку і живи з цим далі, цілком просто))0)
+
0
mantis05
mantis05
28 июня 2024, 16:21
#
Рукалицо. Тот момент, когда у тебя есть интернет и гугл и ты можешь пойти почитать что и как делают, какие-то там схемки подсмотреть и формулы :D даже про 3 и 2 фазы что-то пишут и разные ТП. Но нет- надо вафельницей своей до конца трусить в стиле зрады. Если тебе не нравится читать и нравится садится на кабачок- окей, твой выбор.
+
+60
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 13:41
#
А взагалі уряд класну схему провернув, споживають всі по факту стільки ж як і раніше, бо відключеннями світла регулюється споживання, але тепер всі платять за той самий обсяг електроенергії більше, ідеальна корупційна схема державного рівня :)
+
0
mantis05
mantis05
28 июня 2024, 14:25
#
Плохая власть- разбомбила нам ТЭС. Аплодирую стоя.
+
+58
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 14:33
#
Сарказм на рівня дитсадку, але то таке. Погана влада виписує собі 60 мільйонів на компенсацію оренди житла для депутатів, краде на корупційних тендерах, де закуповуються овочерізки, дубові двері і барабани в бомбосховища за мільйони гривень, їздить на Chevrolet Tahoe переданих для гуманітарних цілей, закриває очі на те, що Голова Нацбанку України отримує 600 тисяч гривень на місяць офіційної зарплати, а шестеро його замісників отримують від 500 до 600 тисяч гривень на місяць офіційної зп, а потім каже «сорі, на доплати військовим немає, бо закон був прийнятий після затвердження бюджету на рік», тож внутрішній ворог не набагато кращий за зовнішнього.

Влада просрала довіру людей, тепер люди все більше обговорюють те, що влада робить що хоче і краде скільки хоче, а не те, що кацапи вчергове нанесли ракетні удари. Тому, щоб під час війни, змусити людей ненавидіти себе, владі треба було дуже постаратися і вони з цим завданням впоралися на відмінно, тож можеш собі поаплодувати :)

p. s. Після того, як розбомбили Трипільську ТЕС, ще близько місяця світло в киян взагалі не вимикали, тримаю в курсі.
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0
mantis05
mantis05
28 июня 2024, 16:22
#
Погана влада разбомбила жилье, ТЭС и на*рала в подъезде у тебя. Я тебя понял :D
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