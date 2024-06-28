В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной, но, несмотря на жару на выходных, возможно обойдется без отключений света. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
В Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет на выходных
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Традиционно по выходным снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара», — сказала Гринчук.
Она выразила надежду, что удастся уменьшить графики отключения или даже избежать.
«Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой», — добавила заместитель министра энергетики.
Напомним
Недавно Гринчук рассказала, когда ситуация станет лучше.
Сегодня, 28 июня, по словам Укрэнерго, графики отключения электроэнергии будут действовать круглосуточно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 10
А на вихідних, коли переважно всі сидять вдома, і весь день працює: кондиціонер, пральна машина, телевізор, електроплити, витяжки, компи і тд. — то О ДИВО, навантаження не критичне і світло не вимикають
Щось тут не так наче, ні?)
p.s. Заводи великих компаній, котрі реально багато споживають електроенергії, працюють і на вихідних, особливо коли великий попит на продукцію, це для тих, хто далекий від реального виробництва компаніями, тримаю в курсі.
Бо на підприємствах за твоєю логікою світло мало б бути ледве не весь день, але їх так само вимикають за графіками, а у побутових споживачів було б світло 3−4 години всього в день, тож придумай собі якусь іншу казку і живи з цим далі, цілком просто))0)
Влада просрала довіру людей, тепер люди все більше обговорюють те, що влада робить що хоче і краде скільки хоче, а не те, що кацапи вчергове нанесли ракетні удари. Тому, щоб під час війни, змусити людей ненавидіти себе, владі треба було дуже постаратися і вони з цим завданням впоралися на відмінно, тож можеш собі поаплодувати :)
p. s. Після того, як розбомбили Трипільську ТЕС, ще близько місяця світло в киян взагалі не вимикали, тримаю в курсі.