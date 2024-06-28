В Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет на выходных

В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной, но, несмотря на жару на выходных, возможно обойдется без отключений света. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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«Традиционно по выходным снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара», — сказала Гринчук.

Она выразила надежду, что удастся уменьшить графики отключения или даже избежать.

«Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой», — добавила заместитель министра энергетики.

Напомним

Недавно Гринчук рассказала, когда ситуация станет лучше.

Сегодня, 28 июня, по словам Укрэнерго, графики отключения электроэнергии будут действовать круглосуточно.