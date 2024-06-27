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27 июня 2024, 17:10 Читати українською

В правительстве опровергают намерение ЕС установить пошлины на яйца и сахар из Украины

Украинское правительство проверило информацию СМИ о том, что у ЕС планы уже в ближайшие дни задействовать механизм защитных пошлин относительно новых украинских товаров, и она не подтвердилась. Об этом заявила «Европейской правде» в Брюсселе вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Украинское правительство проверило информацию СМИ о том, что у ЕС планы уже в ближайшие дни задействовать механизм защитных пошлин относительно новых украинских товаров, и она не подтвердилась.

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Что известно

Стефанишина, которая сейчас находится с рабочим визитом в евроинституциях, настаивает, что у ЕС нет подобных планов.

«Никаких новых решений по возврату пошлин на украинские товары со стороны ЕС на сегодняшний день не планируется», — заявила она.

Таким образом, распространенная Financial Times информация о том, что уже с 28 июня ЕС намерен возобновить пошлины на импорт украинского сахара и яиц, оказалась ошибочной, настаивает чиновник.

Читайте: ЕС снова введет пошлины на украинские яйца и сахар — Financial Times

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно название импорта — украинский овес.

«Между Украиной и ЕС продолжает действовать торговая либерализация», — подчеркнула Ольга Стефанишина, подчеркнув, что не ожидает новых ограничений.

Напомним

Как сообщил Financial Times, с пятницы Европейский Союз намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц.

Таким образом, ЕС хочет успокоить фермеров, которые протестовали во всем блоке стран ЕС в начале этого года,

Источник: Минфин
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