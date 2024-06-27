Граждане Украины, работающие в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине. Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL по результатам исследования «Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах», проведенного вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
Украинцы в Германии и Нидерландах получают в 4 раза больше, чем в Украине — исследование
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Заработки украинцев
В среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто («чистыми»). Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату нетто в Украине.
В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц, что примерно в три раза больше средней зарплаты в Украине. Более четверти респондентов в Германии (28%) признали, что получают от 1500 евро до 1999 евро чистыми. Еще 22% респондентов указали, что их зарплата — менее 499 евро.
В Нидерландах четверть респондентов сообщили о чистой зарплате от 1000 евро до 1499 евро. Еще четверть получают от 500 до 999 евро и остальные 25% — ниже 499 евро.
Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как среднее.
Большинство украинских беженцев в Германии (63%) и Нидерландах (значительно больше, 81%) возлагаются на местную финансовую помощь. Это свидетельствует о проблемах, с которыми они сталкиваются, часто не имея постоянного дохода или нуждаясь в государственной поддержке.
В то же время почти половина опрошенных как в Германии (44%) и в Нидерландах (40%) утверждает, что несмотря на финансовую помощь, позволяющую им жить в стране пребывания, они все равно решают работать.
Также исследование показывает, что 25% граждан Украины в Германии посылают деньги в Украину. В Нидерландах 11% респондентов отправляют финансовую помощь на Родину.
Методика опроса
Опрос был проведен с использованием гибридного подхода: онлайн-интервью CAWI и F2F-интервью в марте 2024 года с выборкой N=400 взрослых (18+) граждан Украины, проживающих в разных городах Германии (Берлине, Мюнхене, Франкфурте)., Кельни, Дюссельдорф, Бонн, Эссен, Бамберг, Бремен, Гамбург, Ганновер, Динслакен, Дортмунд, Дрезден, Карлсруэ, Любек, Майнц, Нюрнберг
N=400 совершеннолетних (18+) граждан Украины, сейчас проживающих в Нидерландах Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт, Гронинген, Алмере, Эйндговен, Тилбург, Брэда, Гарлем, Лейден, Леуварден, Дордрехт, Арнем, Неймеген, Апелдорн., Зволле, Дэн Бош, Маастрихт, Зандам, Герлен, Алкмаар, Амерсфорт, Ситтард, Гелен, Ассен, Эммен.
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Для працівників віком 21 рік і старше мінімальна ставка — €13.27 за годину. Для молодших працівників ставка залежить від віку, зі ставками від €3.98 до €10.62.
Як розрахувати тижневий та місячний заробіток?
Ваш заробіток залежатиме від кількості робочих годин.
Наприклад, якщо ви 38 років і працюєте 18 годин на тиждень, ваш тижневий заробіток становитиме €238.86.
У лютому 2024 року, якщо ви працюєте 24 години на тиждень, ваш місячний заробіток буде €1,380.08.
Можна домовитися про фіксовану місячну зарплату, якщо у вас і вашого роботодавця є домовленість про фіксовану кількість робочих годин на тиждень.
Приклад розрахунку місячної зарплати:
Якщо ви 26 років і працюєте 40 годин на тиждень, ваша фіксована місячна зарплата за 2024 рік буде €2,317.83.