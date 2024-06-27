Украинцы в Германии и Нидерландах получают в 4 раза больше, чем в Украине — исследование

Граждане Украины, работающие в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине. Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL по результатам исследования «Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах», проведенного вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Заработки украинцев

В среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто («чистыми»). Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату нетто в Украине.

В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц, что примерно в три раза больше средней зарплаты в Украине. Более четверти респондентов в Германии (28%) признали, что получают от 1500 евро до 1999 евро чистыми. Еще 22% респондентов указали, что их зарплата — менее 499 евро.

В Нидерландах четверть респондентов сообщили о чистой зарплате от 1000 евро до 1499 евро. Еще четверть получают от 500 до 999 евро и остальные 25% — ниже 499 евро.

Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как среднее.

Большинство украинских беженцев в Германии (63%) и Нидерландах (значительно больше, 81%) возлагаются на местную финансовую помощь. Это свидетельствует о проблемах, с которыми они сталкиваются, часто не имея постоянного дохода или нуждаясь в государственной поддержке.

В то же время почти половина опрошенных как в Германии (44%) и в Нидерландах (40%) утверждает, что несмотря на финансовую помощь, позволяющую им жить в стране пребывания, они все равно решают работать.

Также исследование показывает, что 25% граждан Украины в Германии посылают деньги в Украину. В Нидерландах 11% респондентов отправляют финансовую помощь на Родину.

Методика опроса

Опрос был проведен с использованием гибридного подхода: онлайн-интервью CAWI и F2F-интервью в марте 2024 года с выборкой N=400 взрослых (18+) граждан Украины, проживающих в разных городах Германии (Берлине, Мюнхене, Франкфурте)., Кельни, Дюссельдорф, Бонн, Эссен, Бамберг, Бремен, Гамбург, Ганновер, Динслакен, Дортмунд, Дрезден, Карлсруэ, Любек, Майнц, Нюрнберг и т. д.

N=400 совершеннолетних (18+) граждан Украины, сейчас проживающих в Нидерландах Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт, Гронинген, Алмере, Эйндговен, Тилбург, Брэда, Гарлем, Лейден, Леуварден, Дордрехт, Арнем, Неймеген, Апелдорн., Зволле, Дэн Бош, Маастрихт, Зандам, Герлен, Алкмаар, Амерсфорт, Ситтард, Гелен, Ассен, Эммен.