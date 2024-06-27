Что будет с доходностью по гривневым депозитам до конца лета — прогноз банкира

Снижение учетной ставки до 13%, а также несущественное сокращение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на 0,5% — до 16% особо не повлияет на доходность по гривневым депозитам. Ожидается, что к концу лета средние ставки по гривневым депозитам будут на уровне мая-июня и составят 13−14% годовых. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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Что будет с доходностью

При этом, как прогнозирует эксперт, в июле-августе дифференциация ставок по гривневым вкладам будет зависеть главным образом от срока вкладов.

По его данным, средние ставки на депозиты от 3 мес. до 6 мес. составят 12% годовых, средняя доходность вкладов на срок от 9 мес. до 12 мес. будет на уровне 13−14% годовых, ставки на депозиты до 1,5−2 лет дадут в среднем 14−14,5% годовой доходности, а наибольшая доходность ожидается на вклады сроком от 2 до 2,5 лет, ставки по которым будут достигать 15% годовых.

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В то же время, он напомнил, что в мае ставки на ультракороткие вклады существенно сократились — в среднем на 3−4% и уже не превышают 6−7% годовых на вклады 1 мес. и до 10−11% на вклады до 3 мес. Специалист связывает это с активизацией банковского кредитования, ведь июньское снижение учетной ставки до 13% значительно удешевляет ресурсы под потенциальные кредиты: то есть у большинства банков есть реальная возможность реанимировать свои кредитные программы, расширив их спектр по потребительским кредитам на автокредитование, целевое кредитование малого и среднего бизнеса и ипотеки.

«В летний период в сегменте банковских депозитов будет наблюдаться относительная «статика» по ставкам и активности новых вкладчиков. Однако, как мы прогнозировали еще в начале года, будет происходить достаточно заметная переориентация банков по развитию ультракоротких вкладов (1 мес. — 3 мес.) на более длительные во времени депозитные программы, сроком от 1 года до 2,5 лет.

Что будет влиять на уровень доходности

По мнению эксперта, в июле и августе на уровень доходности гривневых вкладов может повлиять несколько важных переплетенных между собой факторов, в частности:

Уровень инфляции. Влияние роста тарифов на электроэнергию и ожидаемое увеличение акцизов на топливо могут повлечь за собой объективный рост потребительских цен, что автоматически скажется на инфляционных показателях. Так, по итогам мая инфляция составила 0,5%, а за первые 5 месяцев года — 2%. Однако ускорение инфляции к концу лета возможно в пределах 1−1,5% в месяц и этот показатель вполне приемлем (по данным чиновников годовая инфляция не должна превысить 8,2%).

Размер учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Ожидается, что по крайней мере до конца лета учетная ставка останется на уровне 13%, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам также не изменится — 16%, на основе которой формируется основа доходности гривневых вкладов.

Ситуация на денежном рынке. Ожидается, что в летний период «контролируемая» девальвация гривны будет достаточно умеренной и суммарно не превысит 0,5−1%, а ближе к сентябрю коридор колебаний курса доллара сместится в сторону 41−41,5 грн/$.

Уровень «чистой» прибыли депозитов. Ожидается, что ближе к сентябрю чистая прибыль по гривневым вкладам с учетом инфляции и необходимых банковских комиссий и налогов будет достаточно высокой и составит в среднем 4−5%, что может побуждать граждан к размещению средств на гривневых вкладах.

Обстоятельства войны. Косвенный, но немаловажный фактор, который вместе с экономическими факторами может сказаться на активности граждан, планировавших разместить средства на депозитах.

Банкир считает, что до конца 2024 года экономическая ситуация в стране будет оставаться достаточно благоприятной для дальнейшего развития гривневых вкладов.