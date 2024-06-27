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27 июня 2024, 8:53 Читати українською

Объем ипотечных кредитов вырос за месяц более чем на 21%

Банки Украины в апреле выдали 1031 ипотечный кредит на общую сумму 1,75 млрд. грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Банки Украины в апреле выдали 1031 ипотечный кредит на общую сумму 1,75 млрд.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано кредитов

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в апреле увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 21,6%.

О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали 10 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя». Почти все кредиты в апреле предоставлены в рамках этой программы.

Читайте: В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «однушку» на Подоле и Троещине

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в апреле увеличилась до 7,7% годовых после удержания на уровне 7,6% годовых пять месяцев подряд.

Где выдано больше ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в апреле выдано в Киеве и Киевской области (440 договоров на общую сумму 836 млн грн, что составляет 47,8% от общего объема), а также Львовской (79 договоров на 148 млн грн), Ивано-Франковской (47 договоров на 68 млн грн) и Одесской (44 договора на 65 млн грн) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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