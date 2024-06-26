Мемкоины показали наибольший рост среди криптоактивов в первой половине года

В первой половине 2024 года мемкоины показали значительный рост по сравнению с другими категориями криптоактивов. Средний показатель доходности топ-10 активов в этом секторе составляет 1834,22%. Об этом сообщает журналист Колин Ву.

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Наиболее прибыльные мемкоины

Среди мемкоинов наибольшую прибыльность показал Brett (BRETT), он вырос на 14 353,54% с момента запуска. Токен Dogwifhat (WIF) поднялся на 933,93% с начала 2024 года.

Вторым идет сектор токенизации настоящих активов (RWA). С начала года средний показатель доходности RWA-токенов составил 213,49%. Это у 8,6 меньше, чем в секторе мемкоинов.

Самыми прибыльными активами стали MANTRA (OM) и Ondo (ONDO), они выросли на 1123,8% и 451,12% соответственно.

Тройку секторов, показавших наибольшую прибыль в первые шесть месяцев 2024 года, замыкает искусственный интеллект. Здесь доходность составила 71,56%. Arkham (ARKM) и AIOZ Network (AIOZ) продемонстрировали наилучший рост — 215,50% и 192,19% соответственно.

Далее по показателю доходности следуют активы из таких отраслей, как:

DePIN — 58,74%;

Layer 1 — 43%;

GameFi — 19,06%;

DeFi — 3,38%.

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В отчете отмечается, что средняя прибыль мемкоинов более чем в 542 раза превышает DeFi.

Сектор Layer 2 показал самые плохие результаты, его доходность составила -40,59%, сократившись почти вдвое. Среди таких токенов худшую динамику продемонстрировали AEVO (AEVO) и Starknet (STRK), они потеряли в цене 85,40% и 63,16% соответственно.

Стоит отметить, что за полгода биткоин вырос на 45,06%, а Ethereum — на 49,65%.