Отключения света стали более продолжительными. В Минэнерго рассказали, когда ситуация станет лучше

Из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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«В ночь с пятницы на субботу снова были массированы обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, были атакованы объекты системы передач, это в свою очередь повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня у нас сохраняется дефицит», — заявила Гринчук.

По ее словам, сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период. Сейчас это основной приоритет.

«Сейчас нам всем очень больно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой это будет намного хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы все наши доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, чтобы они все бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода», — отметила Гринчук.

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Когда ситуация улучшится

По ее словам, ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтные кампании.

«Конечно в первую очередь на атомных блоках, потому что атомная генерация обеспечивает более половины покрытия наших потребностей. После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов», — сказала заместитель министра энергетики.

Один из самых сложных периодов

Она также добавила, что сейчас один из сложных периодов, потому что повреждения продолжаются и прошло мало времени, чтобы восстановиться достаточно.

«Мы очень надеемся, что нам удастся защитить те существующие мощности, и то, что мы восстанавливаем. Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты нужно атаковать, чтобы это нанесло максимальный ущерб энергетической системе», — заявила Гринчук.

Она также отметила, энергетики делают все, чтобы в последующие месяцы в стране было гораздо больше электроэнергии.

Напомним

Укрэнерго увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером 26 июня.