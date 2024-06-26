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26 июня 2024, 14:34 Читати українською

Отключения света стали более продолжительными. В Минэнерго рассказали, когда ситуация станет лучше

Из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии.
Фото: pixabay.com

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«В ночь с пятницы на субботу снова были массированы обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, были атакованы объекты системы передач, это в свою очередь повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня у нас сохраняется дефицит», — заявила Гринчук.

По ее словам, сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период. Сейчас это основной приоритет.

«Сейчас нам всем очень больно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой это будет намного хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы все наши доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, чтобы они все бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода», — отметила Гринчук.

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Когда ситуация улучшится

По ее словам, ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтные кампании.

«Конечно в первую очередь на атомных блоках, потому что атомная генерация обеспечивает более половины покрытия наших потребностей. После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов», — сказала заместитель министра энергетики.

Один из самых сложных периодов

Она также добавила, что сейчас один из сложных периодов, потому что повреждения продолжаются и прошло мало времени, чтобы восстановиться достаточно.

«Мы очень надеемся, что нам удастся защитить те существующие мощности, и то, что мы восстанавливаем. Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты нужно атаковать, чтобы это нанесло максимальный ущерб энергетической системе», — заявила Гринчук.

Она также отметила, энергетики делают все, чтобы в последующие месяцы в стране было гораздо больше электроэнергии.

Напомним

Укрэнерго увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером 26 июня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
26 июня 2024, 14:42
#
««Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше.»

Ну чому ж «нам всім», депутатам котрі населенню підняли ціни на електроенергію, в той момент коли Україні з листопада 2023 року по нині більше мільярда гривень (в еквіваленті з євро та долара в сукупності) виділили на енергетику, котрі собі виписують премії, роблять тендери на барабани в бомбосховища за мільйони і виписують у держави 62 мільйони гривень на компенсацію собі оренди житла, очевидно не «дуже боляче терпіти відключення».
+
+14
tckgoblinu
tckgoblinu
26 июня 2024, 14:47
#
Сидиш, дивишся як пакують людей в бусіки, кладуть мордою в асфальт навіть колишніх захисників, дивишся, як тцк вбивають людей в будівлі тцк, дивишся декларації депутатів і зарплати пана Голови Нацбанку та шести його замісників, читаєш новини про те, як на фронті не вистачає зброї і взагалі немає грошей на доплати військовим, зато 60 лимонів депутатам на оренду житла є, ще пару мільйонів на дубові двері, овочерізки і барабани в бомбосховища є, 500 лимонів на «дуже потрібну» закупівлю червоного, білого і ігристого вина разом з восьминогами і ікрою для полярної станції, а потім переводиш погляд на черговий білборд з написом «ДОНАТЬ НА СВОЇХ, ДОНАТЬ НА ЗСУ» і думаєш, що ти десь проїб*вся трошки, щось не так з владою в цій країні, якщо під час війни гроші виділяються на всяку парашу, але жодного заводу для виготовлення дронів за три роки війни в нас немає :)

Дякуємо сонцеликому Ким Чем Зе, Слава Ким Чен Зе, нах*й!
+
+14
milon
milon
26 июня 2024, 14:50
#
Так пусть выпустят людей из страны и нагрузка уменьшится, а нет, такой вариант недопустим))
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