Нацбанк предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф при содействии незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота. Об этом сообщил глава
НБУ предлагает увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей до 5% от оборота
Нацбанк предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф при содействии незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота. Об этом сообщил глава
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Что известно
Предложение хотят реализовать в рамках законопроекта 11043, который содержит ряд мер по более жесткому регулированию отношений для противодействия незаконным переводам.
До 5% от оборота предлагают увеличить штраф за участие и невыполнение мер, направленных на противодействие незаконным P2P переводам.
Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для «финок».
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«Я хочу, чтобы все присутствовавшие услышали, эта схема (незаконные P2P платежи) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть драперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены в отношении коммерческих банков в отношении требований по осуществлению финансового мониторинга», — отметил глава налогового комитета.
Комментарии - 4
А чё он не сказал что финансовые мониторинги всех уровней ничего не делают? Не собирают доказы, да и вообще банк не может быть первичным финмониторингом потому что политика банка это не сотрудничать с другими банками что противоречит закону пвк\фт ст. 17 где должны сущ спец группы первичного финмониторинга которые должны обмениватся инфой по поводу клиентов переводов собирая информацию у друг друга чтобы потом предоставить её в суде, опять же доказать какие либо рызыкови действия без участия клиента (если он не сольёт инфу что торговал п2п продавая крипту) а так же разовая продажа или покупка вирт активов до 30 т грн разрешена без каких либо финмониторингов, исключение если у них будет информация что данное получение денег за крипту связано с легализацией или отмыванием, в общем кто-то просто хотел отмыть бабки сыкономив на финмоне сделав его в банках и теперь жалуется шо мы ничо не можем, а нас *бут в судах?)
Зрада опять стучит из под дна