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26 июня 2024, 8:50 Читати українською

НБУ предлагает увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей до 5% от оборота

Нацбанк предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф при содействии незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет «Экономическая правда».

Нацбанк предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф при содействии незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота.
Фото:depositphotos

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Что известно

Предложение хотят реализовать в рамках законопроекта 11043, который содержит ряд мер по более жесткому регулированию отношений для противодействия незаконным переводам.

До 5% от оборота предлагают увеличить штраф за участие и невыполнение мер, направленных на противодействие незаконным P2P переводам.

Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для «финок».

Читайте: НБУ готовит ограничения для p2p-переводов: как их обойти и не пострадать от финмона

«Я хочу, чтобы все присутствовавшие услышали, эта схема (незаконные P2P платежи) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть драперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены в отношении коммерческих банков в отношении требований по осуществлению финансового мониторинга», — отметил глава налогового комитета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
26 июня 2024, 9:06
#
Написать написал, а закон не указал который будет разрешать делать такие действия:)
А чё он не сказал что финансовые мониторинги всех уровней ничего не делают? Не собирают доказы, да и вообще банк не может быть первичным финмониторингом потому что политика банка это не сотрудничать с другими банками что противоречит закону пвк\фт ст. 17 где должны сущ спец группы первичного финмониторинга которые должны обмениватся инфой по поводу клиентов переводов собирая информацию у друг друга чтобы потом предоставить её в суде, опять же доказать какие либо рызыкови действия без участия клиента (если он не сольёт инфу что торговал п2п продавая крипту) а так же разовая продажа или покупка вирт активов до 30 т грн разрешена без каких либо финмониторингов, исключение если у них будет информация что данное получение денег за крипту связано с легализацией или отмыванием, в общем кто-то просто хотел отмыть бабки сыкономив на финмоне сделав его в банках и теперь жалуется шо мы ничо не можем, а нас *бут в судах?)
+
+30
shevchouk
shevchouk
26 июня 2024, 9:59
#
А які p2p перекази тоді законні? Знову «геніальні» закони. Є кнут, а пряника немає.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 июня 2024, 11:08
#
Гоу ту юх:)
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0
innapcholko
innapcholko
26 июня 2024, 11:19
#
Незаконые P2P — это КАК?

Зрада опять стучит из под дна
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