НБУ предлагает увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей до 5% от оборота

Нацбанк предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф при содействии незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев , пишет «Экономическая правда».

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Что известно

Предложение хотят реализовать в рамках законопроекта 11043, который содержит ряд мер по более жесткому регулированию отношений для противодействия незаконным переводам.

До 5% от оборота предлагают увеличить штраф за участие и невыполнение мер, направленных на противодействие незаконным P2P переводам.

Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для «финок».

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«Я хочу, чтобы все присутствовавшие услышали, эта схема (незаконные P2P платежи) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть драперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены в отношении коммерческих банков в отношении требований по осуществлению финансового мониторинга», — отметил глава налогового комитета.