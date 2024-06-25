Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks из-за неисправности

Американский автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertruck из-за проблем, которые могут привести к аварии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Причина

Tesla отзывает 11 688 электрических пикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителя, которая может усугубить видимость, увеличивая риск аварии.

«Чрезмерный электрический заряд может привести к выходу из строя контроллера стеклоочистителя переднего стекла», — говорится в сообщении.

Производитель электромобилей также отзывает 11 383 единицы пикапов, поскольку обшивка на днище багажника могла быть ненадлежащим образом прикреплена, что могло привести к созданию опасности для ехавших сзади водителей.

Сервисная команда компании заменит контроллер стеклоочистителя и применит усилитель адгезии или бесплатно заменит недостающую обшивку, говорится в письмах.

Отзыв является очередной неудачей для автомобиля, массовое производство которого, как ожидается, начнется в следующем году.

Другие проблемы с авто

«Минфин» писал, что в начале июня Tesla отозвала 125 227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о пристегивании ремней безопасности, которая может увеличить риск травм во время столкновения.

В январе Tesla отозвала 200 000 автомобилей Model S, X и Y в США из-за сбоя программного обеспечения, который мог ухудшить видимость водителей во время движения задним ходом.

В апреле было отозвано 3 878 пикапов Cybertruck, чтобы починить накладку на педаль «газа», которая могла ослабнуть и застрять в обшивке салона.

В прошлом месяце регуляторы автомобильной безопасности США также начали расследование относительно того, был ли адекватный отзыв Tesla более 2 млн автомобилей, объявленный в декабре для установки новых средств защиты автопилота после серии аварий.

Тогда регулятор считал, что при включенном автопилоте, когда водитель не готов вмешиваться в управление по необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может возрасти риск аварии.