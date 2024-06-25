Фондовая биржа Казахстана попросила Мосбиржу продать ей свои акции

Фондовая биржа Казахстана обратилась к своему миноритарному акционеру — Московской бирже — с просьбой о выкупе у него своих акций, рассказали Frank Media два человека, близких к российской торговой площадке. Еще один источник из брокерской компании также осведомлен об этом.

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Что известно

Московская биржа владеет 13,1% в KASE. Сейчас рыночная стоимость пакета составляет 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд рублей.

Почти через два года эти риски реализовались: в середине июня 2024 года OFAC внесло Московскую биржу в SDN-лист. Управление выдало лицензию на сворачивание операций с российской торговой площадкой на срок до 13 августа. К санкциям против Мосбиржи присоединилась и Великобритания.

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По мнению собеседника FM, близкого к российскому ЦБ, Мосбиржа в данных условиях может согласиться на продажу доли в Казахстанской фондовой бирже.

В настоящее время ситуация с MOEX обсуждается. Сообщим позднее, как будет информация", — заявил Frank Media представитель KASE.