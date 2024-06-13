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13 июня 2024, 8:48 Читати українською

США отключили от долларов и евро Московскую биржу

Минфин США в среду объявил о введении санкций против Московской биржи и ее ключевых структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Об этом пишет Мoscow Times.

Минфин США в среду объявил о введении санкций против Московской биржи и ее ключевых структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
Фото:depositphotos

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мый жесткий санкционный список

Торговая площадка, а также НКЦ и НРД внесены в SDN-list — самый жесткий санкционный список, запрещающий любые операции, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В результате санкций торги долларом и евро на бирже с 13 июня будут остановлены, сообщила пресс-служба торговой площадки. Банк россии подтвердил: «в связи с введением США ограничительных мер» проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро «приостанавливаются».

Для определения официальных курсов валют отныне ЦБ будет использовать внебиржевой рынок, где сделки продолжатся, а также отчетность банков.

«Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — заверяет регулятор, добавляя, что и физические, и юридические лица сохранят возможность покупать валюту через кредитные организации.

Источник: Минфин
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