Власти Германии вывели на криптобиржи 400 BTC

Власти Германии продолжают продажу биткоинов из своего портфеля, согласно данным платформы Arkham Intelligence. 25 июня 2024 г. она вывела еще 400 BTC, пишет Incrypted.

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Продажа биткоинов

Власти Германии контролируют биткоины на $2,8 млрд по курсу на тот момент. В то же время, 19−20 июня 2024 года с правительственного счета вывели на криптобиржи активы на $195 млн.

После этого, судя по данным платформы, некоторое время биткоины аккумулировали на кошельке. 25 июня 2024 из него вывели 400 BTC двумя траншами на площадки Coinbase и Kraken.