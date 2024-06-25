Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении 27 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Украина и ЕС подписали Соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility. Подписантами от Украины выступили министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный, говорится в сообщении министерства финансов.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Получение траншей

Первый транш в объеме 1,9 млрд евро Украина получит уже в ближайшее время, в июне. Эти средства являются безусловным финансированием (Pre — financing). Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Читайте: ЕС на следующей неделе выделит 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Напомним

В марте-апреле 2024 года в госбюджет уже поступило два транша в рамках переходного финансирования в размере 6 млрд евро в соответствии с инструментом Ukraine Facility.

14 мая Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента Е С Ukraine Facility на 2024−2027 годы.

В рамках Плана Украины Министерство финансов ответственно за три направления: управление государственными финансами, борьбу с отмыванием денег и финансовые рынки. А также соисполнитель в разделах управления государственными активами, человеческий капитал, бизнес-среда, децентрализация и региональная политика, транспорт, агропродовольственный сектор, управление критически важными материалами.