В Украине открыли представительство шведской компании для поддержки инвестиций

В Киеве открыла свое представительство Business Sweden — организация, помогающая шведским компаниям достичь успеха за рубежом и работающая на более чем 40 международных рынках. Об этом говорится в сообщении правительства.

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«Наибольший потенциал для роста Украины имеют следующие сектора: энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный сектор, критические материалы, IT и диджитализация, зеленый переход, перерабатывающая промышленность», — отметил премьер Денис Шмигаль на встрече с министром по развитию международного сотрудничества. торговли Швеции Иоганном Форсселлом.

Открытие торгового представительства в Киеве, по его словам, станет прекрасной возможностью для всех шведских компаний увидеть, какие перспективы для них открываются в Украине.