В Киеве открыла свое представительство Business Sweden — организация, помогающая шведским компаниям достичь успеха за рубежом и работающая на более чем 40 международных рынках. Об этом говорится в сообщении правительства.
В Украине открыли представительство шведской компании для поддержки инвестиций
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Наибольший потенциал для роста Украины имеют следующие сектора: энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный сектор, критические материалы, IT и диджитализация, зеленый переход, перерабатывающая промышленность», — отметил премьер Денис Шмигаль на встрече с министром по развитию международного сотрудничества. торговли Швеции Иоганном Форсселлом.
Открытие торгового представительства в Киеве, по его словам, станет прекрасной возможностью для всех шведских компаний увидеть, какие перспективы для них открываются в Украине.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии