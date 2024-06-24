Apple грозит штраф от ЕС в размере до 10% ее глобального годового дохода — СМИ

Брюссель обвинил Apple в подавлении конкуренции в своем магазине приложений, что стало первым случаем, когда регуляторы ЕС применили новые цифровые правила к большой технологической группе. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

Регуляторные действия Еврокомиссии подпадают под действие Закона о цифровых рынках — строгие правила, призванные сломать доминирование крупных технологических платформ и помочь стартапам.

Если компания Apple признается виновной, ей грозит штраф в размере до 10 процентов ее глобального годового дохода. Штрафы могут возрасти до 20 процентов при повторном нарушении, заявили в ЕС.

Предварительные выводы комиссии должны быть окончательно сформулированы в течение года с момента начала официального расследования в марте.

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Тьерри Бретон, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, сказал: «Новым лозунгом Apple должен стать „действовать иначе“. Сегодня мы делаем дальнейшие шаги, чтобы убедиться, что Apple придерживается правил DMA».

Еврокомиссия, исполнительный орган блока, также объявила в понедельник, не нарушает ли Apple правила блока, установленные для разработчиков.

Эти сборы включают плату в размере 50 центов за каждую загрузку, которую компании должны платить, если их приложением пользуется более 1 млн человек.

В рамках нового расследования по вознаграждению разработчиков Брюссель заявил, что изучает, не накладывает ли Apple слишком много ограничений для пользователей на загрузку и установку альтернативных магазинов приложений.

Брюссельские регуляторы озабочены ограничениями, которые Apple накладывает на способность разработчиков «свободно управлять своими клиентами».

Apple заявила, что «внесла ряд изменений для соблюдения DMA в ответ на отзывы разработчиков и Европейской комиссии».

«Мы уверены, что наш план соответствует закону, и, по нашим оценкам, более 99 процентов разработчиков будут платить Apple такое же или меньшее вознаграждение по новым условиям ведения бизнеса, которые мы создали», — заявили в компании.

Напомним

Европейский Союз в марте начал масштабное расследование того, как технологические гиганты Apple, Alphabet Inc. (владелицы Google) и Meta придерживаются нового законодательства, направленного на ограничение влияния крупных технологических компаний. Им грозят большие штрафы: от 10% от глобального дохода.