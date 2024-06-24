Глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Об этом он сказал в интервью Bild, пишет ZDF.
Оппозиция в Германии предлагает депортировать безработных украинцев
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Добриндт считает, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не отыщут работу.
«Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», — отметил он.
Требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должен стесняться таких требований и «раз и навсегда убрать из своего названия букву «Х», что означает «христианин».
«Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте», — заявил он.
В то же время лидер партии «Зеленых», также входящей в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.
«Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны», — заявил он.
Напомним, что правительство ФРГ отвергло требования оппозиции уменьшить выплаты для части из 1,17 млн украинских беженцев, до сих пор не нашедших работу.
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З одного боку звісно не нам встановлювати правила в іншій країні, але з іншого боку, цей довбень не розуміє, що з 2022 року в Україні по всій території прилітають ракети і немає «безпечних районів західної України».
Плюс, сподіваюся, сказане паном Добріндтом розраховане на повнолітніх і працездатних осіб, бо не здивуюся якщо він мав на увазі буквально всіх українців. Звісно вони допомагають, так, прихистили багато українців і за це ми в будь-якому випадку маємо бути вдячні і їх теж можна зрозуміти, бо інфляція нікуди не пішла і підтримка біженців йде за рахунок бюджету, але судячи з усього пан Добріндт не розуміє, що зараз поняття «безпечно» це, на жаль, не про Україну, бо орки запускають ракети і по західних областях…
Що підтверджується розумінням ситуації і словами Заступника лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе.