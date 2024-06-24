Оппозиция в Германии предлагает депортировать безработных украинцев

Глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Об этом он сказал в интервью Bild, пишет ZDF.

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Добриндт считает, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не отыщут работу.

«Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», — отметил он.

Требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должен стесняться таких требований и «раз и навсегда убрать из своего названия букву «Х», что означает «христианин».

«Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте», — заявил он.

В то же время лидер партии «Зеленых», также входящей в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.

«Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны», — заявил он.

Напомним, что правительство ФРГ отвергло требования оппозиции уменьшить выплаты для части из 1,17 млн украинских беженцев, до сих пор не нашедших работу.