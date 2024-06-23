В Барселоне планируют к 2028 году запретить сдавать квартиры туристам

Власти испанского города Барселона, являющегося одним из самых популярных мест для отдыха, объявили, что до 2028 года запретят сдачу квартир в аренду туристам. Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом власти стараются обуздать стремительный рост стоимости жилья и сделать город удобным для жизни местных жителей.

Мэр города Жауме Кольбони заявил, что до ноября 2028 Барселона отменит лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас одобрены для краткосрочной аренды.

«Мы сталкиваемся с тем, что, по нашему мнению, самая большая проблема Барселоны», — сказал Кольбони.

Бум краткосрочной аренды в Барселоне, городе, наиболее посещаемом иностранными туристами, привел к тому, что некоторые жители не могут позволить себе квартиру после того, как арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома выросла на 38%, сказал Кольбони.

По его словам, доступ к жилью стал двигателем неравенства, особенно для молодежи.

«Эти 10 000 квартир будут использоваться жителями города или пойдут на рынок для аренды или продажи», — сказал Кольбони.

В свою очередь в барселонской ассоциации туристических апартаментов APARTUR заявили, что запрет повлечет за собой рост количества нелегальных туристических апартаментов.

Местные власти Барселоны заявили, что сохранит «жесткий» режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.