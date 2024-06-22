Компания SpaceX Илона Маска представила компактную версию терминала спутниковой связи под названием Starlink Mini, которую она позиционирует как мобильный вариант для своих клиентов. Об этом сообщает CNBC.
SpaceX представила компактный терминал спутниковой связи Starlink Mini за $599
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«Starlink Mini — это компактный портативный набор, который легко помещается в рюкзак и предназначен для обеспечения высокоскоростного Интернета с низкой задержкой в дороге», — заявляет SpaceX.
Компания предлагает «ограниченное количество» антенн Starlink Mini за $599 в раннем доступе. Это на $100 больше, чем базовая модель антенны «Стандарт», которая продается вместе с услугой Residential (рассчитана на стационарных пользователей, использующих интернет в одном месте, например дома или в офисе), хотя компания стремится снизить цену.
«Наша цель — снизить цену на Starlink, особенно для тех, где подключение было недоступным», — написала SpaceX.
Кроме стоимости оборудования, обслуживание Starlink Mini составляет $150 в месяц, поскольку SpaceX предлагает услугу Mini как дополнительный пакет в размере $30 в месяц в дополнение к стандартной стоимости услуги $120 в месяц.
Услугу Mini Roam можно использовать где угодно в Соединенных Штатах, но она имеет ограничения в 50 ГБ данных в месяц, при этом Starlink взимает плату в размере $1 за каждый дополнительный гигабайт.
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Характеристики
Мини-антена Starlink имеет размер и вес примерно как ноутбук, весит чуть больше 900 г и имеет размеры примерно 28,9×24,8×3,8 см. Это половина размера и одна треть веса стандартной антенны Starlink.
Starlink Mini оснащен встроенным WiFi роутером и имеет более «низкое энергопотребление», чем другие антенны, но он все еще может похвастаться скоростью загрузки более 100 Мбит/с.
Пока неизвестно, когда начнутся поставки Starlink Mini, но вице-президент Starlink Engineering Майкл Николлс заявил, что компания наращивает производство Starlink Mini и что скоро будет доступен на международных рынках.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в X, что настройка Starlink Mini заняла менее пяти минут.
«Этот продукт изменит мир», — заявил Маск.
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