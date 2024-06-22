SpaceX представила компактный терминал спутниковой связи Starlink Mini за $599

Компания SpaceX Илона Маска представила компактную версию терминала спутниковой связи под названием Starlink Mini, которую она позиционирует как мобильный вариант для своих клиентов. Об этом сообщает CNBC.

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«Starlink Mini — это компактный портативный набор, который легко помещается в рюкзак и предназначен для обеспечения высокоскоростного Интернета с низкой задержкой в дороге», — заявляет SpaceX.

Компания предлагает «ограниченное количество» антенн Starlink Mini за $599 в раннем доступе. Это на $100 больше, чем базовая модель антенны «Стандарт», которая продается вместе с услугой Residential (рассчитана на стационарных пользователей, использующих интернет в одном месте, например дома или в офисе), хотя компания стремится снизить цену.

«Наша цель — снизить цену на Starlink, особенно для тех, где подключение было недоступным», — написала SpaceX.

Кроме стоимости оборудования, обслуживание Starlink Mini составляет $150 в месяц, поскольку SpaceX предлагает услугу Mini как дополнительный пакет в размере $30 в месяц в дополнение к стандартной стоимости услуги $120 в месяц.

Услугу Mini Roam можно использовать где угодно в Соединенных Штатах, но она имеет ограничения в 50 ГБ данных в месяц, при этом Starlink взимает плату в размере $1 за каждый дополнительный гигабайт.

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Характеристики

Мини-антена Starlink имеет размер и вес примерно как ноутбук, весит чуть больше 900 г и имеет размеры примерно 28,9×24,8×3,8 см. Это половина размера и одна треть веса стандартной антенны Starlink.

Starlink Mini оснащен встроенным WiFi роутером и имеет более «низкое энергопотребление», чем другие антенны, но он все еще может похвастаться скоростью загрузки более 100 Мбит/с.

Пока неизвестно, когда начнутся поставки Starlink Mini, но вице-президент Starlink Engineering Майкл Николлс заявил, что компания наращивает производство Starlink Mini и что скоро будет доступен на международных рынках.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в X, что настройка Starlink Mini заняла менее пяти минут.

«Этот продукт изменит мир», — заявил Маск.