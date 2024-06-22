Ограничение электроэнергии для каждой области определяет Укрэнерго. Обязанность оператора системы распределения — разделить мощность между клиентами. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
Энергетики рассказали, как рассчитываются ограничения и графики отключений электроэнергии
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По словам энергетиков, Укрэнерго каждый день устанавливает и доводит до операторов систем распределение объема ограничений. Контролирует просчеты — Министерство энергетики.
В первую очередь электроэнергия выделяется на критическую инфраструктуру (больницы, котельные, водоснабжение, военные объекты
Остальные электроэнергии равномерно распределяются между населением, социально-бытовой сферой, бизнесом и промышленностью.
Напомним
Сегодня, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00.
Источник: Минфин
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