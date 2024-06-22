Министерство финансов США ввело санкции против 12 граждан рф. Под ограничительные меры попало руководство антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Об этом говорится в заявлении министерства.
США ввели санкции против руководства Kaspersky и запретили продажу антивируса
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Под санкции попало руководство «Лаборатории Касперского»:
- исполнительный директор компании Андрей Тихонов,
- директор по работе с персоналом Марина Алексеева,
- директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,
- заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев,
- директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,
- исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,
- управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова, и другие.
Министерство торговли США, кроме запрещения реализации продукции «Лаборатории Касперского», ввело в отношении компании экспортные ограничения из-за ее сотрудничества с военными и разведывательными структурами россии.
По информации ведомства, выпускаемое «Лабораторией Касперского» программное обеспечение может представлять угрозу для сохранения данных пользователей, в частности, существует риск передачи этих данных российским властям.
Напомним
О планах запретить продажу «Лаборатории Касперского» на территории США ранее сообщало Reuters.
Источник: Минфин
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