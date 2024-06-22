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22 июня 2024, 13:11 Читати українською

США ввели санкции против руководства Kaspersky и запретили продажу антивируса

Министерство финансов США ввело санкции против 12 граждан рф. Под ограничительные меры попало руководство антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Об этом говорится в заявлении министерства.

Министерство финансов США ввело санкции против 12 граждан рф.
Фото: Kaspersky

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Под санкции попало руководство «Лаборатории Касперского»:

  • исполнительный директор компании Андрей Тихонов,
  • директор по работе с персоналом Марина Алексеева,
  • директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,
  • заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев,
  • директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,
  • исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,
  • управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова, и другие.

Министерство торговли США, кроме запрещения реализации продукции «Лаборатории Касперского», ввело в отношении компании экспортные ограничения из-за ее сотрудничества с военными и разведывательными структурами россии.

По информации ведомства, выпускаемое «Лабораторией Касперского» программное обеспечение может представлять угрозу для сохранения данных пользователей, в частности, существует риск передачи этих данных российским властям.

Напомним

О планах запретить продажу «Лаборатории Касперского» на территории США ранее сообщало Reuters.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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