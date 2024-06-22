США ввели санкции против руководства Kaspersky и запретили продажу антивируса

Министерство финансов США ввело санкции против 12 граждан рф. Под ограничительные меры попало руководство антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Об этом говорится в заявлении министерства.

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Под санкции попало руководство «Лаборатории Касперского»:

исполнительный директор компании Андрей Тихонов,

директор по работе с персоналом Марина Алексеева,

директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,

заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев,

директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,

исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,

управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова, и другие.

Министерство торговли США, кроме запрещения реализации продукции «Лаборатории Касперского», ввело в отношении компании экспортные ограничения из-за ее сотрудничества с военными и разведывательными структурами россии.

По информации ведомства, выпускаемое «Лабораторией Касперского» программное обеспечение может представлять угрозу для сохранения данных пользователей, в частности, существует риск передачи этих данных российским властям.

Напомним

О планах запретить продажу «Лаборатории Касперского» на территории США ранее сообщало Reuters.