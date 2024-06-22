Ветераны смогут использовать только е-удостоверение в «Дие» вместо бумажного

Кабинет министров поддержал изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в «Дие», а бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Дальше изменения должна утвердить Верховная Рада.

«Удостоверение в „Дие“ можно проверить по QR-коду всего в один клик. После принятия изменений уменьшится количество поддельных или устаревших бумажных документов. И сможете не бояться потерять или повредить удостоверение, оно будет всегда под рукой — в смартфоне», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что 5 июня 2024 года в «Дие» добавили удостоверение ветерана.