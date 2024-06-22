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22 июня 2024, 11:18 Читати українською

Ветераны смогут использовать только е-удостоверение в «Дие» вместо бумажного

Кабинет министров поддержал изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в «Дие», а бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Кабинет министров поддержал изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в «Дие», а бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию.
Фото: t.me/mintsyfra

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Дальше изменения должна утвердить Верховная Рада.

«Удостоверение в „Дие“ можно проверить по QR-коду всего в один клик. После принятия изменений уменьшится количество поддельных или устаревших бумажных документов. И сможете не бояться потерять или повредить удостоверение, оно будет всегда под рукой — в смартфоне», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что 5 июня 2024 года в «Дие» добавили удостоверение ветерана.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
22 июня 2024, 11:43
#
А змінити закон щоб QR-код міг замінити паперовий військовий квиток — Кабмін не хоче? Зараз це на соплях тримається та підпирається тотальною необізнаністю поліції.
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