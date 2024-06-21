ЕС окончательно одобрил переговорную рамку о вступлении для Украины

25 июня 2024 года будет созвана первая Межправительственная конференция между Украиной и ЕС. Это будет фактический старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Украина уверенно движется к полноценному членству в ЕС, внедряя в кратчайшие сроки необходимые политики», — говорится в сообщении.

Министерство финансов определено ответственным за 4 переговорных раздела из 35: налогообложение, Таможенный союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения, а также как соисполнитель в более чем 12 переговорных разделах.

В частности, осуществляются меры по усовершенствованию таможенных и налоговых систем. Приведение таможенного законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечивая упрощение и стандартизацию таможенных процедур, внедрение электронной системы для мониторинга перемещения товаров, повышая эффективность таможенных процедур.

Также предпринимаются шаги по приведению законодательства Украины к международным стандартам в борьбе с отмыванием денег. Усиливается мониторинг и контроль финансовых операций.

«В направлении управления государственными финансами, Министерство финансов способствует введению новых процедур для более эффективного внутреннего контроля государственных финансов с целью предотвращения неэффективного использования бюджетных средств, а также усиления прозрачности и подотчетности», — добавили в Минфине.

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Напомним

14 декабря 2023 года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.