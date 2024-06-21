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21 июня 2024, 16:36 Читати українською

ЕС окончательно одобрил переговорную рамку о вступлении для Украины

25 июня 2024 года будет созвана первая Межправительственная конференция между Украиной и ЕС. Это будет фактический старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

25 июня 2024 года будет созвана первая Межправительственная конференция между Украиной и ЕС.
Фото: pixabay.com

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«Украина уверенно движется к полноценному членству в ЕС, внедряя в кратчайшие сроки необходимые политики», — говорится в сообщении.

Министерство финансов определено ответственным за 4 переговорных раздела из 35: налогообложение, Таможенный союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения, а также как соисполнитель в более чем 12 переговорных разделах.

В частности, осуществляются меры по усовершенствованию таможенных и налоговых систем. Приведение таможенного законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечивая упрощение и стандартизацию таможенных процедур, внедрение электронной системы для мониторинга перемещения товаров, повышая эффективность таможенных процедур.

Также предпринимаются шаги по приведению законодательства Украины к международным стандартам в борьбе с отмыванием денег. Усиливается мониторинг и контроль финансовых операций.

«В направлении управления государственными финансами, Министерство финансов способствует введению новых процедур для более эффективного внутреннего контроля государственных финансов с целью предотвращения неэффективного использования бюджетных средств, а также усиления прозрачности и подотчетности», — добавили в Минфине.

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Напомним

14 декабря 2023 года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
21 июня 2024, 16:41
#
«Зокрема, здійснюються заходи для вдосконалення митних та податкових систем. Приведення митного законодавства у відповідність з нормами ЄС, забезпечуючи спрощення та стандартизацію митних процедур, запровадження електронної системи для моніторингу переміщення товарів, підвищуючи ефективність митних процедур.»

Головне тепер, щоб наші йолопи спочатку європейські зарплати зробили, а потім податки європейські, а то буде як завжди, все європейське, окрім зарплат))
+
+15
zevs1
zevs1
21 июня 2024, 18:00
#
Вы требуете невозможного когда говорите о зарплатах в Украине как ЕС.
+
+15
plitt
plitt
21 июня 2024, 19:27
#
Украину не примут в евросоюз никогда. от слова совсем, есть варианты принять то что останется от Украины как отдельного субъекта или в составе польши румынии и венгрии, Сейчас страна в состоянии войны с нелегитимным президентом, запретом на передвижения, находящаяся под внешним управлением, которое наращивает долг страны и покупает за недорого жизни украинцев для защиты своих экономических интересов, требуя и дальше понижать возраст призыва и гнать народ на бойню где лучший вариант в случае продвижения на фронте сгореть в ядерном огне, но вместе с врагом (не так будет обидно, и сам и москаль)
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