25 июня 2024 года будет созвана первая Межправительственная конференция между Украиной и ЕС. Это будет фактический старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
ЕС окончательно одобрил переговорную рамку о вступлении для Украины
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«Украина уверенно движется к полноценному членству в ЕС, внедряя в кратчайшие сроки необходимые политики», — говорится в сообщении.
Министерство финансов определено ответственным за 4 переговорных раздела из 35: налогообложение, Таможенный союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения, а также как соисполнитель в более чем 12 переговорных разделах.
В частности, осуществляются меры по усовершенствованию таможенных и налоговых систем. Приведение таможенного законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечивая упрощение и стандартизацию таможенных процедур, внедрение электронной системы для мониторинга перемещения товаров, повышая эффективность таможенных процедур.
Также предпринимаются шаги по приведению законодательства Украины к международным стандартам в борьбе с отмыванием денег. Усиливается мониторинг и контроль финансовых операций.
«В направлении управления государственными финансами, Министерство финансов способствует введению новых процедур для более эффективного внутреннего контроля государственных финансов с целью предотвращения неэффективного использования бюджетных средств, а также усиления прозрачности и подотчетности», — добавили в Минфине.
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Напомним
14 декабря 2023 года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Комментарии - 3
Головне тепер, щоб наші йолопи спочатку європейські зарплати зробили, а потім податки європейські, а то буде як завжди, все європейське, окрім зарплат))