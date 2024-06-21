Кешбек по программе «Покупай украинское» запустят в сентябре

Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы «Купи украинское» запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Интерфакс-Украина.

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«Идею прорабатывают, сейчас составляют нормативный документ и в течение месяца выйдут с ним. Запуск планируется с начала 1 сентября», — пояснил Железняк.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале анонсировал государственную программу кэшбека «Купи украинское», предусматривающую выплату компенсации части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине. Ряд аналитических центров призвали власти отказаться от идеи кэшбека, отметив ее реализацию финансово обременительной для бюджета и сложной в администрировании.