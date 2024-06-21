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21 июня 2024, 12:22 Читати українською

Кешбек по программе «Покупай украинское» запустят в сентябре

Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы «Купи украинское» запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Интерфакс-Украина.

Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы «Купи украинское» запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.

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«Идею прорабатывают, сейчас составляют нормативный документ и в течение месяца выйдут с ним. Запуск планируется с начала 1 сентября», — пояснил Железняк.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале анонсировал государственную программу кэшбека «Купи украинское», предусматривающую выплату компенсации части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине. Ряд аналитических центров призвали власти отказаться от идеи кэшбека, отметив ее реализацию финансово обременительной для бюджета и сложной в администрировании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
Три літри
Три літри
21 июня 2024, 12:30
#
Популізм на популізмі та популізмом погоняє
+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
21 июня 2024, 12:43
#
«Низка аналітичних центрів закликала владу відмовитися від ідеї кешбеку, зазначивши її реалізацію фінансово обтяжливою для бюджету і складною в адмініструванні.»

В Італії здається, якщо не помиляюся, запроваджували такий кешбек, але зрозумівши, що цей проєкт збитковий, швидко відмовилися від цієї ідеї.

Ось такі «ініціативи» точно не на часі…

Банально можна порахувати, скільки коштів з державного бюджету піде на такий кешбек і скільки дронів можна було б придбати на ці кошти…

Плюс багато питань, хотіли наче як зробити цей кешбек таким чином, щоб людина могла розплачуватися цими коштами виключно за українські товари або комуналку, ок, ідея непогана, але реалізація не дуже, як відділяти такий кешбек від звичайного? Думаю відповіді не буде.
+
0
Три літри
Три літри
21 июня 2024, 12:56
#
+100000
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
21 июня 2024, 13:00
#
Поскорише резидента в відставку, а то розгулявся, книги, кншбек, є-оселя
+
0
penetrator1963
penetrator1963
21 июня 2024, 13:32
#
Будет, как с ф-16, вот-вот, уже-уже, скоро-скоро, в начале года и т. д.))
+
0
Три літри
Три літри
21 июня 2024, 13:34
#
І це добре бо нафіг він не потрібен, особливо коли грошей не вистачає на фінансування армії.

Це саме той випадок коли гасло «дрони замість бруківки» має сенс, тільки тут не бруківка, а кешбек
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
21 июня 2024, 13:48
#
Ви як начебто сьогодні народилися.
Ну не буде якщо кешбеку, думаєте на армію все піде? Аж ніяк, знайдуть куди присунути, а то й по кишеням розійдеться.
Я от особисто вважаю що якщо вже виділяють гроші на щось для людей — треба користуватися цим.
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