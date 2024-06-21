Канада планирует присоединиться к США и ЕС и ввести тарифы на электромобили из Китая

Правительство Канады готовит новые потенциальные тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Канадское правительство еще должно принять окончательное решение по дальнейшим действиям, но, вероятно, вскоре объявит о начале общественных консультаций по тарифам, которые могут ударить по китайскому экспорту электромобилей в Канаду.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится под растущим давлением внутри страны и за рубежом, чтобы последовать примеру администрации президента США Джо Байдена, которая в мае объявила о плане почти четырехкратного повышения тарифов на электромобили китайского производства до окончательной ставки 102,5%.

На прошлой неделе Европейский Союз заявил, что намерен повысить тарифы на китайские электромобили, увеличив их до 48% на некоторые транспортные средства.

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Согласно данным Статистического управления Канады, общая стоимость китайских электромобилей, импортированных в Канаду, в прошлом году выросла до 2,2 млрд канадских долларов ($1,6 млрд) с менее 100 млн канадских долларов в 2022 году.

Количество автомобилей, прибывающих из Китая в порт Ванкувера, выросло более чем в пять раз после того, как Tesla начала отправлять туда автомобили Model Y со своего завода в Шанхае.

Однако главную обеспокоенность канадского правительства вызывает не Tesla, а перспектива того, что дешевые автомобили китайских автопроизводителей со временем заполонят рынок.

Канадские группы автомобильной промышленности призвали Канаду ввести жесткие тарифы. Они предупредили, что Канада не может позволить себе быть вне игры с США по этому вопросу, учитывая предстоящий пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

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США и Канада имеют тесно интегрированные цепи поставок автомобилей, через которые в больших количествах пересекают границу запчасти и готовые транспортные средства.

Подавляющее большинство канадской автомобильной продукции экспортируется в США.