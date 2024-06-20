Перезагрузка БЭБ: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Что известно

«За» соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.

«Текст согласован с партнерами. С независимым отбором нового Председателя БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса», — говорится в сообщении.

По словам Железняка, путь от идеи реформы до принятия закона длился два года.

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Напомним

Согласно закону, нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина которых — международные эксперты с правом решающего голоса. В то же время, переаттестация будет проводиться комиссией, куда войдут шесть представителей от новоизбранного директора БЭБ и шесть представителей от международных партнеров, но по предложению украинской бизнес-сферы.

Также три следующих года будут работать кадровые комиссии: шесть — от БЭБ, шесть — от партнеров по предложению украинского бизнеса.

Также законопроект предусматривает гарантированную независимость директора Бюро экономической безопасности на уровне НАБУ, САП, НАПК.

Как писал «Минфин», 10 апреля 2024 Кабинет министров назначил новым и.о. руководителя Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна.