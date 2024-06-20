ЕС может вернуть пошлины на украинские яйца. Сахар «под прицелом» — СМИ

Европейская комиссия готовится возобновить пошлины на украинские яйца после того, как Украина исчерпала квоты на их поставки в ЕС, впоследствии могут рассмотреть и вопросы сахара, пишет Euronews .

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Что известно

Как пишет издание, ЕС продолжит сокращать импорт ключевых продовольственных товаров из Украины.

В частности, импорт яиц из Украины достиг определенного уровня, а это значит, что Еврокомиссия введет пошлины в течение двух недель, сообщил Euronews представитель ЕС.

По словам торговых экспертов, импорт сахара находится под прицелом исполнительной власти ЕС.

«Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта», — сказал другой представитель Еврокомиссии, добавив, что исполнительная власть ЕС продолжает следить за предельными уровнями.

Если предельный уровень будет достигнут и сахаром, пошлины будут повторно активированы максимум в течение 14 дней. По данным двух источников, поставка сахара уже превысила предел для применения защитного механизма.

За этим вопросом внимательно следит Ассоциация европейских потребителей сахара (CIUS), обеспокоенная ограничением объема импорта ключевого товара.

«Мы опасаемся, что в ближайшие годы объемов сахара будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос рынка ЕС», — заявил представитель CIUS.

Напомним

Европейский Союз с 19 июня вернул пошлины на украинский овес из-за превышения квот. Действующий регламент беспошлинной торговли для Украины предусматривает механизм экстренного торможения для отдельных продуктов.

В частности, предусмотрены квоты для ряда «чувствительных» продуктов: мяса птицы, яиц, овса, крупы, кукурузы и меда — если импорт превысит средние объемы импорта во второй половине 2021-го и в 2022—2023 годах. В этом случае тарифы должны быть восстановлены.

С 1 июня Кабинет министров запретил экспорт сахара в Европейский Союз из-за превышения квоты в 262 600 тонн.