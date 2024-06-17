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17 июня 2024, 19:19 Читати українською

Украинцы увеличили депозитный портфель на 23,6 млрд грн

По итогам мая месяца общий объем депозитов физических лиц в банковской системе увеличился на 2% (23,6 млрд грн) и составил 1,12 трлн грн. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные НБУ.

По итогам мая месяца общий объем депозитов физических лиц в банковской системе увеличился на 2% (23,6 млрд грн) и составил 1,12 трлн грн.

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Гривневых депозитов стало больше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитный портфель в национальной валюте составляет 736,9 млрд. грн. Средняя депозитная ставка для гривны упала на 0,4 и. п. до 12,9% годовых.

Валютный портфель депозитов вырос на 22 млн долларов (0,2%). В гривневом эквиваленте прирост составил 8,7 млрд. грн. В целом валютный портфель насчитывает $9,4 млрд. В гривневом эквиваленте — 382,3 млрд. грн. Средняя ставка для валютных сбережений выросла на 0,1 и. п. и составляет 1,2% годовых.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Vadim531
Vadim531
17 июня 2024, 19:22
#
Скоро уменьшат! НБУ народ за лохов считает, но народ не позволит себя облопошить, бакс просел на 5% с нового года, скоро забудете что такое депозит в грн
+
+15
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
17 июня 2024, 20:47
#
Пока что статистика говорит об обратном — пусть и смехотворный, но рост в 2% гривневых сбережений имеет место быть. НБУ к облапошиванию на баксе никаким боком, надо полагать.
+
+15
Lamo
Lamo
17 июня 2024, 21:17
#
Калькулятор подарувати?
Для диверсифікації цілком норм.
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