Украинцы увеличили депозитный портфель на 23,6 млрд грн

По итогам мая месяца общий объем депозитов физических лиц в банковской системе увеличился на 2% (23,6 млрд грн) и составил 1,12 трлн грн. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные НБУ.

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Гривневых депозитов стало больше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитный портфель в национальной валюте составляет 736,9 млрд. грн. Средняя депозитная ставка для гривны упала на 0,4 и. п. до 12,9% годовых.

Валютный портфель депозитов вырос на 22 млн долларов (0,2%). В гривневом эквиваленте прирост составил 8,7 млрд. грн. В целом валютный портфель насчитывает $9,4 млрд. В гривневом эквиваленте — 382,3 млрд. грн. Средняя ставка для валютных сбережений выросла на 0,1 и. п. и составляет 1,2% годовых.