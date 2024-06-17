Украинские евробонды упали на фоне отказа кредиторов списать часть долга

Стоимость евробондов Украины упала во время торгов в понедельник, продемонстрировав один из самых плохих показателей для развивающихся рынков. Об этом пишет Bloomberg.

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Еврооблигации страны ослабли по всей кривой, в частности евробонды с погашением в 2035 году упали больше всего с апреля — до 25,78 цента за доллар по состоянию на 9:45 утра в Лондоне.

Напомним, что Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга.