Компания Tether, эмитент стейблокойна USDT, объявила о запуске Alloy Project, новой стабильной монеты с привязкой к доллару, обеспеченной золотом.
Tether запускает «Alloy Project», новый стейблкоин, привязанный к доллару
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Проект Alloy был разработан компаниями Moon Gold NA, SA de CV и Moon Gold El Salvador, SA de CV, которые являются членами Tether Group. Первый токен в серии Alloy — это aUSDT.
Что отличает новый aUSDT, так это то, что он обеспечен реальным физическим золотом, хранящимся в Швейцарии. Целью этого нового стейблкоина является предоставление безопасного и стабильного цифрового актива, привязанного к стоимости доллара США, а также подкрепленного материальным активом — золотом, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и стабильности для пользователей.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2