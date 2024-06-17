Tether запускает «Alloy Project», новый стейблкоин, привязанный к доллару

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Что известно

Проект Alloy был разработан компаниями Moon Gold NA, SA de CV и Moon Gold El Salvador, SA de CV, которые являются членами Tether Group. Первый токен в серии Alloy — это aUSDT.

Что отличает новый aUSDT, так это то, что он обеспечен реальным физическим золотом, хранящимся в Швейцарии. Целью этого нового стейблкоина является предоставление безопасного и стабильного цифрового актива, привязанного к стоимости доллара США, а также подкрепленного материальным активом — золотом, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и стабильности для пользователей.