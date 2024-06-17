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17 июня 2024, 17:01 Читати українською

Tether запускает «Alloy Project», новый стейблкоин, привязанный к доллару

Компания Tether, эмитент стейблокойна USDT, объявила о запуске Alloy Project, новой стабильной монеты с привязкой к доллару, обеспеченной золотом.

Компания Tether, эмитент стейблокойна USDT, объявила о запуске Alloy Project, новой стабильной монеты с привязкой к доллару, обеспеченной золотом.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПроект Alloy был разработан компаниями Moon Gold NA, SA de CV и Moon Gold El Salvador, SA de CV, которые являются членами Tether Group.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Проект Alloy был разработан компаниями Moon Gold NA, SA de CV и Moon Gold El Salvador, SA de CV, которые являются членами Tether Group. Первый токен в серии Alloy — это aUSDT.

Что отличает новый aUSDT, так это то, что он обеспечен реальным физическим золотом, хранящимся в Швейцарии. Целью этого нового стейблкоина является предоставление безопасного и стабильного цифрового актива, привязанного к стоимости доллара США, а также подкрепленного материальным активом — золотом, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и стабильности для пользователей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
17 июня 2024, 17:38
#
Пора уже привязывать стейблкоин к коровам и курам, чтоб точно стабильно было
+
+15
bonv
bonv
17 июня 2024, 18:30
#
Цікава тема…
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