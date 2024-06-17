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17 июня 2024, 15:37 Читати українською

россия обогнала США по поставкам газа в ЕС впервые почти за два года

В мае поставки газа из россии в Европу впервые с сентября 2022 года превысили импорт топлива из США. Это следует из данных консалтинговой компании ICIS, которые опубликовала Financial Times.

В мае поставки газа из россии в Европу впервые с сентября 2022 года превысили импорт топлива из США.
Фото:depositphotos

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Поставки газа в Европу

С 2023 года доля США на европейском газовом рынке составляла примерно 20%. Но в мае этого года она снизилась до 14% от общего объема импорта в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Боснию и Герцеговину, Сербию, а также Северную Македонию.

В то же время доля российского газа на европейском рынке выросла до 15% от общего объема импорта. Изменение произошло за счет увеличения поставок российского сжиженного природного газа (СПГ).

По данным FT, на это повлияли «разовые факторы», в частности сбой на крупном предприятии по экспорту СПГ из США, а также увеличение россией прокачки через Турцию в преддверии планового техобслуживания в июне.

Рост поставок из россии произошел на фоне относительно слабого спроса в Европе, поскольку уровень запасов топлива близок к рекордно высокому для этого времени года, отмечает FT.

Текущее изменение в объеме поставок «вряд ли продлится долго», так как летом россия сможет поставлять СПГ по Северному морскому пути в Азию, говорит глава отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер.

«россия обладает ограниченной гибкостью, чтобы удержать эту долю (в Европе), поскольку спрос на газ вырастет следующей зимой, в то время как общее производство СПГ в США только растет, и к концу года на мировой рынок поступят еще новые мощности», — отметил Марзек-Мансер.

Напомним

Согласно оценке Bloomberg, россия продолжает поставлять газ в Европу на уровне около 15 млрд кубометров топлива в год. Экспорт идет через Украину и Турцию. В основном топливо экспортируетя в Австрию и Словакию. Также страны Европы закупают российский СПГ морским путем. При этом в ЕС заявляли о планах полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

В конце этого года истечет пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину. В связи с этим представители ЕС ведут переговоры о возможном продолжении поставок через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

В Киеве исключили продолжение сотрудничества с российским «Газпромом», поэтому, как писал Bloomberg, российский газ может заменить топливо из Азербайджана.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
17 июня 2024, 16:19
#
Перемога? Это Мелони рубает головы дракону.👌👌👌
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