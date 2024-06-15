После введения санкций США, вынудивших Мосбиржу прекратить торговлю долларами и евро, россия приняла обменный курс юаня к рублю в качестве ориентира. На валюту КНР в данный момент, по словам ЦБ, приходится 54% сделок в стране, пишет Business Insider.
Санкции США: Юань станет основной иностранной валютой в россии
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Юань/рубль теперь будет базовой валютной парой, как сообщил ЦБ в четверг после прекращения торгов USD/RUB и EUR/RUB на Московской бирже, что вызвало путаницу из-за непрозрачности обменного курса.
Некоторые банки вообще прекратили продавать доллары, а обменный курс доллара к рублю резко подскочил.
Читайте:США отключили от долларов и евро Московскую биржу
Центральный банк указал на то, что юань стал основной валютой на Московской бирже, и это задаст траекторию для других валютных пар и станет ориентиром для участников рынка для использования «дружественных валют».
По словам представителей ведомства, валюты «дружественных стран» и рубль теперь составляют до 80% внешнеторговых платежей россии.
Санкции США
Как писал «Минфин», 13 июня Минфин США объявил о введении санкций против Московской биржи и ее ключевых структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
В результате санкций торги долларом и евро на бирже с 13 июня остановлены. Банк россии подтвердил: «в связи с введением США ограничительных мер» проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро «приостанавливаются».
Комментарии - 1