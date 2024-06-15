Как изменился бюджет украинцев на покупку и аренду жилья — опрос

Украинцы постепенно возвращаются из-за границы и других регионов в родные города: теперь дома находятся 76% опрошенных против 65% в 2022 году и 70% в 2023 году. Об этом говорится в результатах опроса украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA .

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Место нахождения украинцев

Покупка нового жилья

Среди опрошенных пользователей купить собственное жилье планирует почти треть. Две самые распространенные цели — изменить арендованное жилье на собственное (36%) и изменить место жительства (33%).

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичке, после них чаще всего рассматривают новостройки, а третье и четвертое место занимают частные дома на вторичном рынке и только что построенные дома соответственно. Смарт-квартиры в 2024 году выбирают меньше всего.

Как изменился бюджет

В этом году средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными в прошлом году.

Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за $50−80 тысяч.

Какую недвижимость выбирают для аренды

Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидером являются квартиры на вторичке, далее новостройки и частные дома.

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Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье как для покупки, так и для аренды, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения. На наличие паркомест больше учитывают те, кто планирует покупать жилье, а наличие укрытия оказалось более важным для арендаторов.

Методика исследования

Украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA провел опрос аудитории, в котором приняло участие около 1000 украинцев. В рамках исследования проанализированы планы и пожелания бюджета для покупки и аренды жилья.

По сравнению с аналогичными показателями за 2022−23 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос, а арендаторы наоборот стали более экономными.