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14 июня 2024, 15:32 Читати українською

Украина выдвинула условия G7 перед выделением $50 миллиардов — Минфин

Украина имела ключевые условия по выделению $50 млрд, в частности то, что страна должна получить средства в этом году. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона.

Украина имела ключевые условия по выделению $50 млрд, в частности то, что страна должна получить средства в этом году.
Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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По его словам, у Киева были следующие ключевые условия:

  • Украина должна получить денежные средства в этом году;
  • средства должны носить безусловный характер;
  • средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается страна.

«К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек — конфискацию активов, на которой мы также настаивали», — добавил Марченко.

По его словам, без решения о выделении $50 млрд, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.

«У нас не было тех уверений, которые были нужны. Сейчас мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы», — рассказал министр.

Напомним

Вчера, 13 июня, лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов россии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
nitrolog
nitrolog
14 июня 2024, 15:49
#
Перекладаю вимогу якщо хтось не зрозумів: «дайте гроші без контролю щоб ми могли з ними робити що завгодно і ви ніс свій не пхайте за ті 50 ярдів»
+
+30
nitrolog
nitrolog
14 июня 2024, 16:01
#
Цікаво виходить, тобі дають гроші, а ти ще умови ставиш при яких їх візьмеш))
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