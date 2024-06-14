Украина выдвинула условия G7 перед выделением $50 миллиардов — Минфин

Украина имела ключевые условия по выделению $50 млрд, в частности то, что страна должна получить средства в этом году. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона.

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По его словам, у Киева были следующие ключевые условия:

Украина должна получить денежные средства в этом году;

средства должны носить безусловный характер;

средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается страна.

«К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек — конфискацию активов, на которой мы также настаивали», — добавил Марченко.

По его словам, без решения о выделении $50 млрд, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.

«У нас не было тех уверений, которые были нужны. Сейчас мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы», — рассказал министр.

Напомним

Вчера, 13 июня, лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов россии.