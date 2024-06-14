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14 июня 2024, 16:00 Читати українською

Что такое криптовалюта и как ей пользоваться?

Сегодня криптовалюты, или электронные валюты, становятся все более популярными, но многие до сих пор не до конца понимают, что это такое и как их использовать. В этой статье мы разберем основы системы блокчейна и криптовалют, их формы и применение, а также рассмотрим, как на них можно зарабатывать.

Блокчейн: что это?

Основой любой криптовалюты является система блокчейн — распределенная база данных или цифровой реестр, который используется для записи транзакций. Главная особенность системы блокчейна — его децентрализованность. Это означает, что данные хранятся не на одном сервере, а на большом количестве компьютеров по всему миру. Каждый блок в цепочке блокчейна содержит информацию о предыдущем блоке, что делает подделку данных практически невозможной.

Принцип работы системы блокчейна можно сравнить с бухгалтерской книгой, где каждая страница (блок) содержит записи о всех транзакциях за определенный период времени. Как только страница заполняется, она добавляется в книгу, и изменения уже нельзя внести. Новый блок создается и добавляется в цепочку блокчейна, что обеспечивает надежность и безопасность системы.

Формы криптовалют

Коины

Коины (или монеты) — это электронные валюты, которые работают на собственном блокчейне. Примерами таких криптовалют являются Биткойн (Bitcoin или BTC) и Эфириум (Ethereum лии ETH). Эти валюты создаются и управляются собственной сетью блокчейн, что обеспечивает их независимость и автономность. Коины используются как средство платежа, инвестиции и накопления.

Токены

Токены — это криптовалюты, которые создаются на базе существующего блокчейна. Они часто используются для различных проектов и стартапов, которые привлекают инвестиции через ICO. Токены могут представлять собой активы, утилитарные функции в приложениях или давать владельцам определенные доступы и права. Позже они могут конвертироваться в коины на крипто кошелек.

Для чего нужна криптовалюта простыми словами?

Быстрые и безопасные финансовые операции в сети интернет, участие в цифровом обмене ценностями без привлечения системы посредников — это лишь малая часть где может пригодится электронная валюта. Она также предоставляет возможности для инвестирования и дополнительного заработка.

Как можно зарабатывать на криптовалюте?

Майнинг

Майнинг это процесс «добычи» или генерации новых криптовалютных монет путем решения сложных математических задач с помощью мощности компьютерного оборудования. Майнеры получают вознаграждение на кошелек в виде криптовалюты за подтверждение транзакций блокчейна и добавление новых блоков в блокчейн.

Трейдинг

Тут все просто — это покупка и продажа криптовалют на кошельке биржи с целью получения прибыли от изменения их курса, так же как при обмене валют. Трейдинг базируется на анализе рынка и умении прогнозировать курс и ценовые движения различных цифровых валют.

Инвестиции

Как и в обычных инвестициях, криптовалютные инвестиции это долгосрочное хранение на крипто кошельках цифровых валют с надеждой на их рост в цене. Этот метод требует терпения и веры в потенциал конкретной криптовалюты.

Стейкинг

Процесс похож на банковские депозиты. Пользователи держат на кошельке определенное количество криптовалюты для поддержания системы определенной платформы и получают вознаграждение за это. Стейкинг похож на майнинг, но не требует специального оборудования, но требует вложения собственных средств на кошелек биржи.

ICO и IEO

Участие в первоначальных предложениях монет (ICO) или биржевых предложениях монет (IEO), где новые проекты привлекают инвестиции. Это может быть рискованным, но и очень прибыльным.

Почему виртуальные деньги так популярны?

Криптовалюты и цифровые деньги становятся все более популярными в современном мире по многим причинам. Одной из них является создание цифровых платежных инструментов, которые облегчают операции с финансами в сети интернет. Владелец цифровых денег может легко осуществлять оплату со своего кошелька в любую точку мира. Это также удобно для операций обмена криптовалют. Кстати, купить или продать криптовалюту по выгодному курсу всегда можно на Obmify — это система мониторинга онлайн обменников, которая поможет выбрать выгодную с точки зрения курса и безопасную платформу для обмена криптовалют.

Кроме того, капитализация криптовалютного рынка и блокчейн технологий постоянно растет, в то время как доверие к традиционным банкам падает, а это привлекает внимание инвесторов.

Давайте также не будем забывать, что благодаря блокчейну криптовалюты децентрализированы, то есть нет центрального органа, контролирующего операции с криптовалютой. А анонимность и прозрачность в современном мире очень важны.

А вы уже пользуетесь криптовалютами? Каков ваш опыт? Расскажите в комментариях.

Источник: Минфин
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