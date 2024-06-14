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14 июня 2024, 14:03 Читати українською

Германия пытается отменить или уменьшить новую пошлину ЕС на китайские электромобили

Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского Союза на китайские электромобили — или, по крайней мере, уменьшить их, если полная отмена будет невозможна. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского Союза на китайские электромобили — или, по крайней мере, уменьшить их, если полная отмена будет невозможна.
Фото: pixabay.com

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Официальные лица в Берлине оптимистично настроены, что ЕС сможет найти решение в прямых переговорах с Китаем, сказал один из источников агентства.

Немецкие власти утверждают, что с Пекином можно найти общий язык еще до 4 июля, когда новая пошлина начнет действовать. Чиновники видят пространство для маневров и считают, что у них есть союзники в ЕС.

Напомним

Китай заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов после того, как Европейская комиссия объявила 12 июня о введении дополнительных пошлин до 38,1% на импортируемые китайские электромобили с 4 июля 2024 года.

Пекин отверг аргументы ЕС и США о том, что китайская отрасль электромобилей работает с избытком мощностей, что грозит зарубежным автопроизводителям из-за субсидированного экспорта.

ЕС уже взимает пошлину в размере 10% на любое авто иностранного производства по сравнению с 15%, действующими в Китае.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gucci
gucci
14 июня 2024, 15:20
#
Німці ще не зрозуміли, що світопорядку старого вже зась. Живуть вчорашнім днем. Як діти.
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