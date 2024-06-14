В течение суток 14 июня Украина планирует импортировать рекордный суточный объем электроэнергии — 31 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1689 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня Украина планирует рекордный импорт электроэнергии из Европы
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Отмечается, что электроэнергию будут импортировать из пяти стран:
- Румынии,
- Словакии,
- Польша,
- Венгрии,
- Молдовы.
В то же время, экспорт не предусматривается.
Обесточение
В компании добавили, что в результате непогоды остаются обесточенными три населенных пункта в Сумской области.
По другим причинам без энергопитания 494 населенных пункта. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
Напомним
Сегодня, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 18:00 до 22:00.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
багато з них чомусь вважають що держава має надавати електрику як якусь державну послугу, та ще й за ціною яка їм має сподобатись
С марта этого года я к городской сети и не подключался.
В Румынию по прежнему экспорт, а людям лапша на уши.