Сегодня Украина планирует рекордный импорт электроэнергии из Европы

В течение суток 14 июня Украина планирует импортировать рекордный суточный объем электроэнергии — 31 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1689 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что электроэнергию будут импортировать из пяти стран:

Румынии,

Словакии,

Польша,

Венгрии,

Молдовы.

В то же время, экспорт не предусматривается.

Обесточение

В компании добавили, что в результате непогоды остаются обесточенными три населенных пункта в Сумской области.

По другим причинам без энергопитания 494 населенных пункта. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Напомним

Сегодня, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 18:00 до 22:00.