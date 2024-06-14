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14 июня 2024, 12:39 Читати українською

Сегодня Украина планирует рекордный импорт электроэнергии из Европы

В течение суток 14 июня Украина планирует импортировать рекордный суточный объем электроэнергии — 31 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1689 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В течение суток 14 июня Украина планирует импортировать рекордный суточный объем электроэнергии — 31 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1689 МВт.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что электроэнергию будут импортировать из пяти стран:

  • Румынии,
  • Словакии,
  • Польша,
  • Венгрии,
  • Молдовы.

В то же время, экспорт не предусматривается.

Обесточение

В компании добавили, что в результате непогоды остаются обесточенными три населенных пункта в Сумской области.

По другим причинам без энергопитания 494 населенных пункта. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Напомним

Сегодня, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 18:00 до 22:00.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
14 июня 2024, 12:58
#
Зря, треба вимкнути побутових споживачів у виховних цілях

багато з них чомусь вважають що держава має надавати електрику як якусь державну послугу, та ще й за ціною яка їм має сподобатись
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
14 июня 2024, 15:19
#
Это да, полностью поддерживаю. Может дойдет до всех, что вместо того чтобы платить налоги, да ещё и в том объеме что нравится государству, лучше вложиться в себя. Домашняя СЕС на 5квт с системой хранения на 10квт/ч вам обойдется всего в 4к$.
С марта этого года я к городской сети и не подключался.
+
0
Rubi0
Rubi0
14 июня 2024, 15:42
#
Типа сиди без света и молча плати налоги, причем работу сам себе еще найди и попробуй до нее доехать не попав в тцк, именно такое светлое будущее хотели бабушки на майдане для своих внуков
+
+13
Ranet
Ranet
14 июня 2024, 15:29
#
Похоже, пробуют запустить переход с Польшей. Это хорошо.
В Румынию по прежнему экспорт, а людям лапша на уши.
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