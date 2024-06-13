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13 июня 2024, 15:46 Читати українською

Лидеры G7 согласовали передачу Украине $50 миллиардов

Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов рф. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.

Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд.
Фото: armyinform.com.ua

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По его словам, сейчас идет работа над деталями.

«Хорошие новости от G7: еще $50 млрд для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов — умный инструмент, показывающий путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов», — написал Линднер в X (ранее Twitter).

По данным Bloomberg, ожидается, что соглашение обеспечит критически важную поддержку Киеву в среднесрочной перспективе. В частности, поможет покрыть финансовые потребности страны до 2025 года и дальше.

В то же время, доходы от замороженных активов россии оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро в год.

«ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыли дважды в год, но принятая инициатива под руководством США увеличивает нагрузку на поддержку, а также защищает помощь от политических сдвигов с обеих сторон Атлантики в год многочисленных выборов», — отметило издание.

В то же время погашение кредита будет зависеть от того, как долго активы россии будут оставаться замороженными. Лидеры G7 неоднократно утверждали, что активы будут заблокированы до тех пор, пока рф не согласится платить за восстановление Украины.

Напомним

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказывал о том, что дискуссии по $50 млрд для Украины достигли значительного прогресса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги Центробанка рф, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в свою пользу. Речь идет о сумме в 190 млрд евро.

США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 16:03
#
Ой, це звісно добре, головне, щоб не крали наші законотворці, сподіваюся з боку США та ЄС буде максимальний контроль щодо витрат з цих коштів, тоді все буде ок.
+
0
nitrolog
nitrolog
13 июня 2024, 16:41
#
Не буде, ви досі бачили контроль?
наші «крадії в законі» намалюють на папері все що треба і дадуть звітність яка потрібна, хто буде перевіряти чи роботи не завищені і чи були виконані, ніхто
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 17:00
#
Ну дайте помріяти хоча б про раціональне використання коштів)
Врешті решт, Блінчек же вже задавав питання «де кошти діли?»)
+
+3
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
13 июня 2024, 16:39
#
Русские должны страдать.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 16:59
#
Одна поправка «росіяни», бо «русских» немає)
Китай — китайська мова — китайці
Італія — італійська мова — італійці
Україна — українська мова — українці

І УВАГА
«россия» — «русский язік» — «россияне», щось тут не так, десь нас нaібaли)
вони не рузькі, а сосіяни, бо з сосії))
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