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13 июня 2024, 14:24 Читати українською

НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в следующие месяцы

Национальный банк Украины ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выхода за пределы целевого диапазона до конца года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Национальный банк Украины ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выхода за пределы целевого диапазона до конца года.
Фото: dtkt.ua

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Он отметил, что такая ценовая динамика будет определяться, прежде всего, сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько более низкими урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

«В то же время по-прежнему взвешена монетарная политика НБУ и мораторий на повышение большинства жилищно-коммунальных тарифов будут ограничивать рост цен», — заявил Пышный.

Читайте также: Инфляция в Украине ускорится до 4% в июне — прогноз Forbes

По его словам, НБУ будет не только продолжать политику защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценения, но и будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания для обеспечения устойчивости валютного рынка.

«Эти меры важны для сохранения контроля над инфляционными ожиданиями, удержания инфляции на умеренном уровне в 2024 году и ее возвращения в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в течение следующих лет», — добавил глава Нацбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+58
xo4y
xo4y
13 июня 2024, 14:27
#
Помірного!?Уряд сам розігнав інфляцію
+
+15
neverice
neverice
13 июня 2024, 15:05
#
Інфляцію розігнало вторгнення росії. Не забувайте про реальну причину.
Причому, інфляція у деяких країнах, де війни немає, вище, ніж у нас. Яскравий приклад — Туреччина.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 июня 2024, 16:21
#
Разогнало да, а поддерживает неопределенность и бесконечная война.
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