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13 июня 2024, 10:06 Читати українською

Минфин США отрезал россию от IT-услуг

Министерство финансов США в рамках расширения санкционных мер запретило предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT лицам, находящимся в россии. Об этом пишет Moscow Times.

Министерство финансов США в рамках расширения санкционных мер запретило предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT лицам, находящимся в россии.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что запретил Минфин

Согласно документу, запрещен экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из россии. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

«Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России; ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги», — говорится в заявлении американского министерства финансов.

При этом новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.

Санкции против рф

12 июня Минфин США расширил санкционный список в отношении россии. В него вошли более 200 юридических лиц и свыше 30 физических.

Так, санкции введены против Московской биржи, страховой компании «Согаз», проектов «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3». Ограничения также коснулись главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, гендиректора «РусХимАльянса» Кирилла Селезнева и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+70
neverice
neverice
13 июня 2024, 10:46
#
Ого, так це ж фактично заборона на хостинг на AWS, Azure, Google Cloud та практично всіх інших.
А також, потенційно заборону на доступ до Apple Store, Play Market.
І під питанням взагалі доступ до практично будь-якого платного сервісу типу Adobe, Dropbox, Office365 і т.д.
Неясним поки лишається питання — це тільки для фіз осіб, або і для організацій також.
+
0
nitrolog
nitrolog
13 июня 2024, 11:35
#
Будуть завозити обладнання через інші країни під фіктивними фірмами як це вони роблять вже давно, а доступ до хмарних сервісів через юрідички інших країн
+
0
Три літри
Три літри
13 июня 2024, 13:16
#
Будуть завозити обладнання через інші країни під фіктивними фірмами я

Яке обладнання, про що ти? Ти взагалі прочитав про що мова? :D
+
0
preyvanamor
preyvanamor
13 июня 2024, 11:29
#
«При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов’язані із телекомунікаційними технологіями…»

спецом діру для огризка залишили! яфони не можна відключати там ні в якому разі!
+
0
Pablito
Pablito
13 июня 2024, 11:30
#
Досить добре. Шкода тільки, що це не було зроблено 2 роки тому.
«Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують усі інші варіанти»
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