Министерство финансов США в рамках расширения санкционных мер запретило предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT лицам, находящимся в россии. Об этом пишет Moscow Times.
Минфин США отрезал россию от IT-услуг
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Что запретил Минфин
Согласно документу, запрещен экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из россии. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.
«Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России; ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги», — говорится в заявлении американского министерства финансов.
При этом новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.
Санкции против рф
12 июня Минфин США расширил санкционный список в отношении россии. В него вошли более 200 юридических лиц и свыше 30 физических.
Так, санкции введены против Московской биржи, страховой компании «Согаз», проектов «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3». Ограничения также коснулись главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, гендиректора «РусХимАльянса» Кирилла Селезнева и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.
Комментарии - 5
А також, потенційно заборону на доступ до Apple Store, Play Market.
І під питанням взагалі доступ до практично будь-якого платного сервісу типу Adobe, Dropbox, Office365 і т.д.
Неясним поки лишається питання — це тільки для фіз осіб, або і для організацій також.
Яке обладнання, про що ти? Ти взагалі прочитав про що мова? :D
спецом діру для огризка залишили! яфони не можна відключати там ні в якому разі!
«Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують усі інші варіанти»