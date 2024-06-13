Официальный курс: НБУ укрепил курс гривны на семь копеек

Национальный банк Украины установил на 13 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4441 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 13 июня установил официальный курс евро на уровне 43,53 грн. Европейская валюта подорожала на 8 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.