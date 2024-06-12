Национальный банк Украины установил на 12 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,5178 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 9 копеек.
Официальный курс: НБУ снова понизил гривну
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 12 июня установил официальный курс евро на уровне 43,45 грн. Европейская валюта подешевела на 2 копейки.
«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1
Але для аграрія без ВО, напевне, такий вислів допустимий