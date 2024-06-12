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12 июня 2024, 21:50 Читати українською

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25−5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25−5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноРешение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

«Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы — низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной», — говорится в сообщении.

Читайте: Годовая инфляция в США в мае замедлилась до минимума с апреля 2021 года

«В последние месяцы отмечается умеренный дальнейший прогресс в движении инфляции к поставленной FOMC цели в 2%», — отмечают в ФРС. В заявлении американского ЦБ по итогам предыдущего заседания говорилось, что дальнейшего прогресса «не наблюдается».

Данные Минтруда США, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в стране в мае до 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«Комитет полагает, что риски для достижения целей в плане занятости и инфляции стали более сбалансированными за последний год. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, — отмечается в сообщении. — Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25−5,5% годовых».

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе.

«Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%», — говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

«Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях», — говорится в документе.

Решение было принято членами FOMC единогласно.

Источник: Минфин
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