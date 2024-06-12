Годовая инфляция в США в мае замедлилась до минимума с апреля 2021 года

Годовая инфляция в США в мае замедлилась с 3,4% до 3,3% — минимального уровня с апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики труда, пишет Forbes.

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Как изменились цены

В месячном исчислении индекс потребительских цен США не изменился против ожиданий в 0,3% и того же значения за апрель.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители инфляция выросла на 0,2% по сравнению с апрелем и на 3,5% по сравнению с маем прошлого года (в апреле 0,3% и 3,6% соответственно).

Напомним

Ключевой показатель инфляции в США снизился второй месяц подряд, что стало приятной неожиданностью для чиновников Федеральной резервной системы, искавших признаки того, что они могут начать снижать процентные ставки.

Для борьбы с инфляцией многим центробанкам пришлось рекордно повысить ключевые ставки, под которые они выдают кредиты банкам и тем самым регулируют поступление денег в экономику.