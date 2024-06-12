После презентации WWDC акции Apple стремительно ушли вверх

Во вторник, 11 июня, акции Apple выросли до своего первого рекорда с декабря, поскольку настроения инвесторов вокруг производителя iPhone продолжают улучшаться. Об этом сообщает Bloomberg.

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Рост акций

Акции Apple взлетели на 7,3% до $207,15, что стало самым большим однодневным скачком с ноября 2022 года. Такой прирост прибавил $215,1 млрд к рыночной капитализации компании, что явилось одним из крупнейших однодневных приростов стоимости любой компании в истории. Акции прибавили еще 0,3% во время расширенных торгов.

Рекорд был достигнут после ежегодной WWDC, во время которой «яблочная компания» продемонстрировала ряд функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и объявила о партнерстве OpenAI.

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Акции компании выросли более чем на 25% с апрельского минимума, что вернуло Apple рыночную капитализацию выше $3 трлн и позволило вплотную приблизиться к возврату звания самой дорогой компании в мире.

Apple закрылась с отметкой в $3,18 трлн, что чуть ниже Microsoft — $3,22 трлн.

Май стал лучшим месяцем для акций Apple с июля 2022 года, но, несмотря на рекордную цену акций, в этом году Apple выросла всего на 7,6%.

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Компания отстает от выросшего на 14% индекса Nasdaq 100, в то время как акции компаний, которые ранее начали овладевать ИИ — Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta — показали двузначный прирост.

Производитель чипов Nvidia, ориентированный на ИИ, вообще вырос на 144%, ненадолго обогнав Apple.

Среди так называемой «Великолепной семерки» только Tesla в этом году показала худшие результаты, чем Apple. Производитель электромобилей упал в акциях более чем на 30% в этом году.