Фонд поддержки энергетики Украины: Германия внесет новый взнос на 50 млн евро

Германия внесет новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн евро . Таким образом, общая сумма вклада страны в Фонд составит более 275 миллионов евро. Это самый большой вклад спонсоров в Фонд, в котором на сегодняшний день уже аккумулировано более 545 млн евро.

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«Эта помощь чрезвычайно важна для нас. Соответствующие средства направляются на закупку энергетического оборудования, которое россия разрушает своими регулярными атаками на наши объекты», — подчеркнул он.

С марта 2022 Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1670 тонн, среди которых трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ.

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Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.

За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения внести взносы в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Исландия, Эстония.

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