В Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании»

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О чем законопроект

По словам Наталухи, законопроект должен помочь преодолевать те вызовы, которые возникли у украинских производителей из-за полномасштабного вторжения.

«Каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника — имеет возможность его забронировать. Уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критический и подтверждает это соответствующими налогами», — написал председатель Комитета.

Наталуха отметил, что бронирование распространяется на каждое предприятие, которое нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФОПов. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности за последний год.

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«Процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте № 11332», — написал он.

Вскоре в парламенте будут зарегистрированы два альтернативных законопроекта, включающих: модель с бронированием по уровню зарплаты более чем в 35 000 грн, а также смешанную модель — 35 000 грн зарплаты для наемного работника, 20 000 грн военного сбора для ФОП, сообщил Наталуха.